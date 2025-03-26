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İstanbul'da izinsiz gösterilere katılan 106 şüpheli yakalandı

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#Gösteri#İBB#Terör
İstanbulda izinsiz gösterilere katılan 106 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 14:29

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla kentte düzenlenen izinsiz gösterilere katılarak Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri ve polise mukavemette bulundukları iddiasıyla 106 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet eden ve polise mukavemet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, İstanbul Valiliğinin her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklanmasına ilişkin kararına rağmen, kanuna aykırı olarak faaliyetlerde bulunan gruplar içerisinde yer alan şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit etti.

Kentte belirlenen 145 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 106 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbulda izinsiz gösterilere katılan 106 şüpheli yakalandı

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Şüpheliler, işlemleri için emniyette götürüldü.

 

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#Gösteri#İBB#Terör

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