İstanbul'daki İsrail konsolosluğu önünde silahlı saldırı girişimi | Siyasilerden peş peşe mesaj

İstanbul Beşiktaş'taki İsrail konsolosluğu önünde bugün öğle saatlerinde silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 2 polis hafif yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaptığı açıklamada 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Vali Davut Gül ise bu 3 teröristten 1'inin öldüğünü 2'sinin yaralandığını belirtti.

Çatışmanın ardından siyasilerden de peş peşe mesajlar paylaşıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mesajında "Teröre ve teröristlere geçit vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Siyasilerin sosyal medya üzerinden paylaştıkları mesajlar şu şekilde oldu:

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ

İstanbul’da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır.

Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu; 2’si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir.

İstanbul’da emniyet güçlerimize yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda yaralanan iki kahraman polisimizin tedavileri hastanemizde devam etmektedir.

Kahramanlarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK

Allah kahraman polislerimizi korusun. Yaralı polislerimize geçmişler olsun. Teröre ve teröristlere geçit vermeyeceğiz.

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ EFKAN ALA

İstanbul'da gerçekleştirilen hain terör saldırısını en güçlü şekilde lanetliyorum. Terörle mücadelede devletimizin iradesi ve kararlılığı tamdır. Ülkemizin birliğini, beraberliğini ve güvenliğini hiçbir tehdit bozamayacaktır. Hain saldırıda yaralanan emniyet personelimize bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için Yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum.

İLETİŞİM BAŞKANI BURHANETTİN DURAN

İstanbul’da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimize yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda 3 saldırgan etkisiz hale getirilmiştir.

Güvenlik güçlerimizin hızlı ve kararlı müdahalesi, olası daha büyük bir tehdidin önüne geçmiştir. Teröristlerin kimlikleri tespit edilmiş olup, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

Silahlı çatışmada hafif şekilde yaralanan 2 kahraman polisimize acil şifalar diliyor; milletimizin huzur ve güvenliği için fedakârca görev yapan tüm Emniyet mensuplarımızı muhabbetle selamlıyorum.

Bu hain saldırı, "Terörsüz Türkiye" ve "terörsüz bölge" hedefimize olan inancımızı ve kararlılığımızı asla zayıflatamayacaktır.

Devletimiz, her türlü tehdide ve provokasyona karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.