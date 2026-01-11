×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'daki İranlılardan ülkelerindeki protestolara destek

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#İran Protestoları#Fatih
İstanbuldaki İranlılardan ülkelerindeki protestolara destek
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2026 17:21

İstanbul'da yaşayan İranlılardan oluşan bir grup, Fatih'te toplanarak İran'daki protestolara destek açıklaması yaptı. 

Haberin Devamı

Fatih'te bir araya gelen kalabalık, İran'da yaşanan protestolara destek vermek amacıyla Sirkeci'deki İran Konsolosluğu önünde eylem yapmak istedi. 

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gruba Fatih Kaymakamlığınca asayiş ve güvenlik sebebiyle etkinlik yapmanın yasaklandığı yönündeki kararı bildirdi. 

Ekiplerin konsolosluğun bulunduğu alandan uzaklaştırdığı grup bu bölgedeki bir kafede toplandı. 

Burada yapılan basın açıklamasında İran'daki protestolara destek verilerek, hükümetin değişmesi yönündeki talepler dile getirildi. 

Gazetecilere açıklama yapan İranlı bir kadın, 33 sene İran'da yaşadığını, ülkedeki baskıların yoğun olduğunu belirterek, internetin kesik olduğu ülkesindeki ailesinden haber alamadığı için endişelendiğini söyledi. 

Grubun açıklaması sırasında kafede bulunan bazı kişilerin de İran'daki mevcut iktidara desteklerini ifade etmeleri üzerine iki taraf arasında sözlü atışma yaşandı. 

Haberin Devamı

Öte yandan, Fatih Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Basın açıklaması yapılacak yerin konsolosluk binası önü olması ve belirtilen yerde turist ve vatandaş yoğunluğunun olması sebebiyle insan ve araç trafiğini olumsuz etkileyebileceği göz önünde bulundurularak yapılmak istenen basın açıklamasının asayiş ve güvenlik sebebiyle yasaklanması uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

 

Gözden Kaçmasınİstanbula kar yağışı için saat verildi Prof. Dr. Şen: Kesin geliyor, işiniz yoksa hiç dışarı çıkmayınİstanbul'a kar yağışı için saat verildi! Prof. Dr. Şen: Kesin geliyor, işiniz yoksa hiç dışarı çıkmayınHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#İran Protestoları#Fatih

BAKMADAN GEÇME!