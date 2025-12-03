İstanbul'daki ilçe belediyesinde işçiler iş bıraktı, sokaklarda çöp yığını oluştu

Haberin Devamı

Maltepe Belediyesi’nde belediyeyle yetkili sendika arasında, maaşların geç ödenmesi, fazla mesai ücreti, ikramiye ve öğrenim yardımlarının ödenmemesi ya da eksik ödenmesi nedeniyle temizlik işçileri işe gitmeyerek eylem yaptı. 3 gündür toplanmayan çöpler sebebiyle ilçe genelinde çöp yığınları oluştu.

Maltepe Belediyesi iştiraki MATAŞ A.Ş.'ye bağlı çalışan yaklaşık 2 bin işçi, Ekim ayında ödenmesi gereken ikramiyelerinin ve eğitim ücretlerinin verilmediği gerekçesiyle İş Kanunu'nun 34' üncü maddesine dayanarak, çalışmaktan kaçınma hakkını kullandı. DİSK'e bağlı Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şube üyesi işçiler, belediyenin ödemelerle ilgili net bir tarih vermemesi nedeniyle eylem başlattı. 1 Aralık'tan beri toplanmayan çöpler, sokak ve kaldırımlarda birikerek kötü kokuya neden oluyor.

'BELEDİYE KİMSEYİ MAĞDUR ETMESİN'

Çöplerin toplanmamasından rahatsız olduğunu dile getiren Yakup Düzcü, "Pislikten geçilmiyor sinek dolu. Çöpleri gördüğünüz gibi böyle atıyoruz. Belediye ne zamana kadar çalışmayacak. Belediye ödemeleri yapmıyormuş. Belediye maaşları versin, kimseyi mağdur etmesin. Bu iş nereye kadar böyle gidecek bilmiyorum. Bu insanlar pisliğin içinde mi duracak. Her yer sunta pislik çöp. Kokudan geçilmiyor. İki gündür böyle. Yetkililerden konuyla ilgilenmelerini bekliyoruz." dedi.

'HADDİNDEN FAZLA KOKU VAR'

Maltepe’de oturan Mesut Deniz ise, "Burada çocuk parkı var çöpten geçilmiyor. Çocuklar kokudan parka gidemiyor. Bu ne biçim iştir. Bu ne biçim belediyeciliktir. Olmaz böyle birşey. Bir an önce anlaşılsın da temizlik olsun. Aşağı yukarı 4-5 günden beri bu pisliği çekiyoruz. Haddinden fazla koku var. Ne parka gidilebiliyor ne de evlere girilebiliyor. Bunun bir an önce çözüme kavuşmasını istiyoruz" diye konuştu.

MALTEPE BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA

Maltepe Belediyesi'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, "Maaş ve fazla mesai ücretlerine ek olarak verilen ikramiye ve öğrenim yardımı ödemelerinin takvimine ilişkin yetkili sendikanın yaptığı çağrı sonucu, bazı çalışanlarımızın 1-2 Aralık 2025 tarihlerinde iş bırakma eylemine yönelmesi ilçemizde olumsuz görüntülere yol açmıştır. Önceliğimiz ilçemizde kamu hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürmesi, sürecin karşılıklı anlayış ve ortak akılla en kısa sürede normale dönmesidir. Maltepe Belediyesi, dün olduğu gibi bugün de çalışma arkadaşlarımızın yanında durmaya, kamu kaynaklarını dürüst, şeffaf ve sürdürülebilir bir anlayışla yönetmeye ve Maltepelilerin hizmetlerinin aksamaması için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir" denildi.

'MAAŞ ÖDEMELERİ 10 GÜN İLERİ ATILIYOR; MESAİLER EKSİK YATIRILIYOR'

DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası’ndan yapılan açıklamada ise, "Bağlı bulunduğumuz Maltepe Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya karşı işçiler ve işçi sendikası olarak bizlere de cevap hakkı doğmuştur. Belediye tarafından yapılan açıklamada 'Biz maaşları ve mesaileri aksatmadan ödüyoruz borcumuz yok' deniyor. Her ay maaş ödeme gününü 10 gün ileri atan, her ayın 25'inci gününü bulan maaş ödemeleri ve işçilerin İnsan Kaynakları müdürlüğü tarafından tuhaf nedenlerle kırpılıp ödenmeyen mesaileri elbette bizim sorunumuz, başka kimin olabilir. Biz işçiler belediye yönetimiyle 2 yılda bir toplu sözleşme yaparız. Bu toplu sözleşme çalışma, ücret ve sosyal haklarımızı hem belediyenin hem de işçi sendikası olarak işçilerin insani yaşam koşullarına uygun olarak karşılıklı olarak düzenler" cümlelerine yer verildi.

