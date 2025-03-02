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İstanbul'daki ikinci 'Cihantimur' vakasında yeni gelişme: Sürücü havalimanında yakalandı, kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Muhammed Gürcan Koçak#Timur Cihantimur#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2025 10:15

Eyüpsultan’da arızalanan UTV aracını emniyet şeridinde kontrol eden Muhammed Gürcan Koçak'ın (25) havalimanı yolcu servisinin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Olayın ardından kaçan yolcu servisi şoförü M.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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 Kaza, 22 Şubat Cumartesi günü 02.00 sıralarında Kemerburgaz yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed Gürcan Koçak seyir halindeyken UTV aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu. UTV’yi tamir etmeye çalıştığı sırada havalimanı yolcu servisi şoförü M.Y., Muhammed Gürcan Koçak’a çarptı.

İstanbuldaki ikinci Cihantimur vakasında yeni gelişme: Sürücü havalimanında yakalandı, kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Çarpmanın etkisiyle Koçak yol kenarındaki ormanlık alana savruldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Koçak buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Koçak’ın cenazesi 22 Şubat Cumartesi günü düzenlenen cenaze töreninin ardından Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Polis ekipleri ise kaza sonrası araçla olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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İstanbuldaki ikinci Cihantimur vakasında yeni gelişme: Sürücü havalimanında yakalandı, kazanın görüntüsü ortaya çıktı

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SİVİL TRAFİK POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından kaçtığı tespit edilen servis aracı şoförü M.Y., Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil trafik ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Gözaltına alınan M.Y.’nin polisteki ilk ifadesinde, şahsa çarptığını görmediğini ve yoğun kar yağışı olması nedeniyle domuza çarptığını düşünüp durmadığını söylediği öğrenildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbuldaki ikinci Cihantimur vakasında yeni gelişme: Sürücü havalimanında yakalandı, kazanın görüntüsü ortaya çıktı

KAZA ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Diğer yandan kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otoyolda seyreden servis aracının önce frene bastığı ardından da yoluna devam ederek bir kez daha frene bastığı anlar görülüyor. Servis aracı şoförü görüntülerde kazanın ardından durmuyor ve yoluna devam ediyor. 

İstanbuldaki ikinci Cihantimur vakasında yeni gelişme: Sürücü havalimanında yakalandı, kazanın görüntüsü ortaya çıktı

 

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#Muhammed Gürcan Koçak#Timur Cihantimur#Kaza

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