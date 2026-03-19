İstanbul'daki iki havalimanında bayram yoğunluğu: 2 bin 281 uçuş gerçekleşecek

İstanbuldaki iki havalimanında bayram yoğunluğu: 2 bin 281 uçuş gerçekleşecek
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2026 13:39

Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde veya yurt dışında değerlendirmek isteyen vatandaşların yoğunluğu nedeniyle bugün İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan toplam 2 bin 281 uçuşun gerçekleşmesi planlanıyor.

Ramazan Bayramı tatili ile okulların ikinci dönem ara tatilinin birleşmesini değerlendiren vatandaşların tatil yoğunluğu bayram arifesinde de sürüyor. Yarın başlayacak Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde, tatil noktalarında veya yurt dışında değerlendirmek isteyenler sabah saatlerinden itibaren İstanbul'daki havalimanlarına akın ettiler.

Yoğunluk nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı yetkilileri terminal içerisinde yolcuların mağdur olmaması için tedbirleri arttırdı. Türk Hava Yolları, AJet, Pegasus ve SunExpress bayram tatili boyunca ek seferler düzenleyeceklerini açıklamıştı.

Bugün 795 uçuşun beklendiği Sabiha Gökçen Havalimanı'nı 140 bin aşkın yolcunun kullanacağı belirtildi.

İstanbul Havalimanı'ndan ise bugün iç hatlarda 394, dış hatlarda bin 92 olmak üzere toplam bin 486 uçuş gerçekleşeceği öğrenildi.

 

