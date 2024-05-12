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İstanbul'daki hastanede akılalmaz olay: Sedyede yatarken ayağa kalkıp doktora saldırdı

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#İstanbul#Darp#Doktora Şiddet
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 12:26

Eyüpsultan'da motosiklet kazası yapan Enes Mehmet Özkul kaldırıldığı hastanede koridorda sedye üzerinde müdahale etmek isteyen doktora saldırdı. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, hastaneyi birbirine katan Enes Mehmet Özkul ve yakını B.Ö gözaltına alındı.

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Olay, 10 Mayıs Cuma günü saat 16.00 sıralarında Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüpsultan'da motosiklet kazası yapan Enes Mehmet Özkul ve akrabası B.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özkul acil serviste sedyenin üstünde beklediği sırada acil serviste görevli doktor Orkun Işık müdahale etmek istedi.

İstanbuldaki hastanede akılalmaz olay: Sedyede yatarken ayağa kalkıp doktora saldırdı

Doktor Işık ile hasta yakınları koridorda sedye üzerinde müdahale nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında sedye üzerinde ayağa kalkan Enes Mehmet Özkul, doktora saldırdı. Kavgayı güvenlik görevlileri güçlükle ayırdı. Polis ekipleri doktora saldıran Özkul ve B.Ö.'yü gözaltına aldı.

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İstanbuldaki hastanede akılalmaz olay: Sedyede yatarken ayağa kalkıp doktora saldırdı

ŞÜPHELİLER SERBEST

Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbuldaki hastanede akılalmaz olay: Sedyede yatarken ayağa kalkıp doktora saldırdı

O ANLAR KAMERADA

Görüntülerde, hastane koridorunda tartışma sırasında sedye üzerine çıkan kişinin doktora saldırdığı görülüyor.

İstanbuldaki hastanede akılalmaz olay: Sedyede yatarken ayağa kalkıp doktora saldırdı

 

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#İstanbul#Darp#Doktora Şiddet

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