İstanbul'daki GPS cihazlı cinayetin görüntüsü ortaya çıktı! Ölüm pususuna yatıp böyle kurşun yağdırmışlar

Olay, 15 Ocak Perşembe günü saat 11.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burak Tunçel, 34 HUB 246 plakalı aracına bindi. Ardından o sırada çevrede araç içerisinde bekleyen 3 saldırgandan 2'si kalaşnikofla Tunçel'e ateş açtı.

37 kez ateş eden saldırganlar geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı. Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Tunçel'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Tunçel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ÇAPRAZ ATEŞE TUTTULAR

Olay yeri inceleme ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde çevrede 37 mermi kovanı bulundu. Silahlı saldırı anı cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganların Tunçel'i araca bindikten sonra çapraz ateşe tuttukları görülüyor. Araca binen saldırganlardan biri camı açıp tabancayla iki el daha ateş ediyor. Maskeli oldukları görülen saldırganlar daha sonra park halindeki siyah bir otomobile binerek olay yerinden kaçıyor.

ARACIN ALTINA GPS CİHAZI YERLEŞTİRMİŞLER

Saldırganların Tunçel'in aracının altına sinyal takip cihazı (GPS) yerleştirdiği ve saat 03.00 sıralarında aracın yanına geldikleri belirlendi. Siyah bir aracı Tunçel'in aracının hemen yanına park eden saldırganların yaklaşık 9 saat bekledikleri ve Tunçel araca bindiği sırada harekete geçtikleri tespit edildi. Kalaşnikof ve tabancayla ateş eden saldırganların geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaştıkları belirlendi. Diğer yandan saldırganların kaçtığı otomobili Kemerburgaz-Göktürk ayrımında ateşe verdikleri de öğrenildi.

KAMERAYA YAKALANMAMAK İÇİN BATTANİYE ÖRTÜLLER

Göktürk'te kendilerini bekleyen arkası açık bir kamyonete binen şüphelilerden biri ön kabine geçerken, 2'si kamyonetin arka kısmına bindi. Kameralara yakalanmamak için üzerlerine battaniye örttükleri tespit edildi. Kamyonetle Cendere Yolu'na götürülen zanlılar burada araç değiştirerek, korsan taksiyle Sultangazi'ye geçti. Sultangazi'den kırmızı bir otomobile binerek Bağcılar'a kaçan şüpheliler, burada da araç değiştirerek beyaz bir otomobille Pendik'e geçti.

2 SAATTE 5 ARAÇ DEĞİŞTİRDİLER

Pendik'te otomobilden inen şüphelilerin bu kez ticari taksiyle kaçtıkları belirlendi. Polis olayın ardından başlattığı takip sonucu 1,5 gün içinde kaçış güzergahının tamamını çözdü. Yapılan çalışmalarda, zanlıların olaydan sonra yalnızca 2 saat içinde 5 farklı araç değiştirerek 5 ilçede izlerini kaybettirmeye çalıştıkları ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında, Burak Tunçel'in aracına GPS cihazını yerleştiren şüpheliler de dahil olmak üzere toplam 11 kişi gözaltına alındı.

6'SI TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Kulak, boyun, göğüs, omuz ve sırtına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybeden Burak Tunçel'in ise yaklaşık 10 gün önce cezaevinden tahliye olduğu bilgisine ulaşıldı. Tunçel'in poliste 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Açıktan hırsızlık' ve 'Mala zarar verme' gibi suçlardan 12 kaydı olduğu ortaya çıktı.