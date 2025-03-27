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İstanbul'daki gösterilerle ilgili sokak çağrısı yapan 30 kişi gözaltına alındı

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#İstanbul#Ekrem İmamoğlu#Polis
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 13:58

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası, sosyal medyadan provokatif içerikli paylaşım yapan ve sokağa çıkma çağrısında bulunan kişilere operasyon düzenlendi. 23 ilçede düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili sosyal medyadan provokatif içerikli paylaşımlar yapan ve sokağa çıkma çağrısında bulunan kişilere operasyon düzenledi.

Ekipler, Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, Eyüp, Bayrampaşa, Beyoğlu, Silivri, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Sultangazi, Bağcılar, Güngören, Pendik, Kadıköy, Ataşehir, Sultanbeyli, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Üsküdar ve Çekmeköy'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.(DHA)

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#İstanbul#Ekrem İmamoğlu#Polis

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