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İstanbul'daki gösterilere katılan 819 şüpheli hakkında dava

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#Saraçhane#İstanbul#CHP
İstanbuldaki gösterilere katılan 819 şüpheli hakkında dava
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2025 13:31

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 278'i tutuklu 819 şüpheli hakkında dava açıldığını bildirdi.

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin mali ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından İstanbul'da gerçekleştirilen yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili 20 ayrı soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

İstanbuldaki gösterilere katılan 819 şüpheli hakkında dava

Tespit edilen 829 şüpheliden 819'u hakkında asliye ceza mahkemelerine dava açıldığı aktarılan açıklamada, dosyalardaki şüphelilerden 278'inin halihazırda tutuklu olduğu kaydedildi.

Açıklamada 10 şüphelinin ise firari olduğu bilgisi paylaşıldı.

İstanbuldaki gösterilere katılan 819 şüpheli hakkında dava

 

 

 

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#Saraçhane#İstanbul#CHP

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