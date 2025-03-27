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İstanbul'daki gösterilerde suça karıştığı belirlenen 26 şüpheli tutuklandı

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#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#Tutuklama#Eylem
İstanbuldaki gösterilerde suça karıştığı belirlenen 26 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 00:51

İstanbul'da, son dönemde yaşanan toplumsal olayları kışkırtan, şiddete karışan ve eylemlerde yüzünü maskeyle gizleyenlerin de aralarında bulunduğu 26 şüpheli tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Valiliğinin "Kamu düzenini muhafaza etmek için oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek amacıyla 19 ile 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır." şeklindeki kararına uymayıp, son dönemde yaşanan toplumsal olaylara katıldıkları ve şiddete karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildikleri Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde savcılıkça ifadeleri alınan 66 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, şüphelilerden 26'sının tutuklanmasına karar verdi.

10 şüpheli hakkında "konutu terk etmeme"yi içeren adli kontrol tedbirini uygulayan hakimlik, 30 şüpheli hakkında ise diğer adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti.

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Soruşturmada, toplumsal olaylar nedeniyle adliyeye sevk edilen şüphelilerden dün ve bugün toplam 198'i hakkında tutuklama kararı verildiği öğrenildi.

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#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#Tutuklama#Eylem

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