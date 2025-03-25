İstanbul'daki gösterilerde suça karışan 172 şüpheli tutuklandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Valiliği'nin kamu düzenini muhafaza etme ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19-23 Mart'ta her türlü toplantı gösteri ve basın açıklamasının yasaklanmasına ilişkin kararına uymadıkları iddiasıyla gözaltına alınan 208 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

OLAYLARI KIŞKIRTTIKLARI, ŞİDDETE KARIŞTIKLARI, YÜZLERİNİ MASKEYLE GİZLEDİKLERİ...

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadeleri alınan tüm şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, son dönemde düzenlenen toplumsal olayları kışkırttıkları, şiddete karıştıkları, yüzlerini maskeyle gizledikleri ve sopa kullandıkları belirlenen 172 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti.

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35 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ UYGULANDI

35 şüpheli hakkında 6'sına "konutu terk etmeme" olmak üzere adli kontrol tedbirleri uygulanmasını kararlaştıran hakimlik 1 şüpheliyi de serbest bıraktı.