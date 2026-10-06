×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'daki görüntü 'pes' dedirtti: Trafik magandası yakalandı, cezası kesildi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kadıköy#Üsküdar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2026 14:12

İstanbul'da D100 Karayolu'nun Üsküdar mevkiinde ters yönde ilerleyen otomobil, diğer sürücüler tarafından kaydedildi. Trafiği tehlikeye düşüren sürücü M.E.G. (22)'ye 91 bin lira ceza kesildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay 4 Ekim pazar günü saat 03.30 sıralarında Koşuyolu Mahallesi D-100 Karayolu Avrasya Tüneli mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki 34 GRD 525 plakalı otomobilin ters yönde ilerlediği anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

TERS YÖNDE İLERLEDİĞİ ANLAR KAMERADA

Görüntülerde, otomobilin hızla ters yönde ilerlediği anlar görülüyor. Görüntüyü çekenler ise "Hızla ilerliyor ters yönde gidiyor" diyerek tepkilerini dile getiriyor. Görüntülerde Avrasya Tüneli istikametinde bir şehirlerarası otobüs ve bir aracın da ilerlediği anlar da yer alıyor.

İstanbuldaki görüntü pes dedirtti: Trafik magandası yakalandı, cezası kesildi

91 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün sanal devriye çalışmalarında sürücünün M.E.G. (22) olduğu belirlendi. Görüntülerin sanal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen ekipler sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin otoyollarda araçlarını ters istikamette sürmesi' ve 'Saygısızca araç kullanmak' maddelerinden 91 lira para cezası kesti.M.E.G.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Araç ise 60 gün boyunca trafikten men edildi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınTürkiye bu vahşeti konuşuyor Gökçe, Yüzleşmek istiyorum diyerek evinden çıkmışTürkiye bu vahşeti konuşuyor! Gökçe, 'Yüzleşmek istiyorum' diyerek evinden çıkmışHaberi görüntüle

İstanbuldaki görüntü pes dedirtti: Trafik magandası yakalandı, cezası kesildi

POLİS MERKEZİNE TESLİM EDİLDİ

M.E.G. hakkında 'Kara, Deniz, Hava veya Demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır' maddesinden adli işlem başlatıldı. Sürücü Kadıköy Acıbadem Polis Merkezi'ne teslim edildi. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Kadıköy#Üsküdar

BAKMADAN GEÇME!