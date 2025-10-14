İstanbul'daki gişelerde feci kaza! Otomobil parçalanıp yandı: 1 ölü

×
#İstanbul#Trafik Kazası#Kuzey Marmara Otoyolu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2025 17:15

Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil gişenin bariyerlerine çarptı. Kazanın ardından otomobil alev alırken, sürücü H.D. hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 13.50 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. H.D. idaresindeki 34 GER 871 plakalı otomobil, Fatih gişelerine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton bariyere çarptı.

Kazanın ardından otomobil alev alarak yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü.

Sağlık ekiplerinin çalışmalarında otomobil sürücüsü H.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada hayatını kaybeden H.D.'nin cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin bariyerlere çarptıktan sonra alev aldığı görülüyor.

