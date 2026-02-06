İstanbul'da AVM içindeki iş yerinde yangın

Haberin Devamı

15 Temmuz Mahallesi Bahar Caddesi'ndeki 2 katlı alışveriş merkezinin 2'nci katında bulunan bir iş yerinde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Daha önce gece kulübü olarak kullanılan ve şu an kapalı olan iş yerinden dumanların çıkmaya başladığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra alevler binanın dış cephesini de sardı. Alışveriş merkezinde bulunanlar yangın nedeniyle kendilerini dışarıya attı.

Kısa süreli panik yaşanırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangın söndürülürken iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.