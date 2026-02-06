×
İstanbul'da AVM içindeki iş yerinde yangın

Güncelleme Tarihi:

İstanbulda AVM içindeki iş yerinde yangın
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2026 15:41

Bağcılar'da alışveriş merkezinin içinde bulunan ve önceden gece kulübü olarak kullanılan kapalı iş yerinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, alışveriş merkezinde kısa süreli panik yaşandı.

15 Temmuz Mahallesi Bahar Caddesi'ndeki 2 katlı alışveriş merkezinin 2'nci katında bulunan bir iş yerinde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Daha önce gece kulübü olarak kullanılan ve şu an kapalı olan iş yerinden dumanların çıkmaya başladığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İstanbulda AVM içindeki iş yerinde yangın

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra alevler binanın dış cephesini de sardı. Alışveriş merkezinde bulunanlar yangın nedeniyle kendilerini dışarıya attı.

İstanbulda AVM içindeki iş yerinde yangın

Kısa süreli panik yaşanırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangın söndürülürken iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.

İstanbulda AVM içindeki iş yerinde yangın

