MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul'daki FETÖ operasyonunda flaş gelişme
GeriGündem İstanbul'daki FETÖ operasyonunda flaş gelişme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ali ABLAY - İSTANBUL DHA
Haber Giriş: 22.02.2020 - 15:49,Son Güncelleme:/

İstanbul'daki FETÖ operasyonunda flaş gelişme

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul'daki FETÖ operasyonunda flaş gelişme
Abone Olgoogle-news

2009'daki 'Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'yla yürütülen FETÖ soruşturmasında gözaltına alınanlardan 5'i tutuklandı.

2009'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek, bunları örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda aralarında 2 komiserin bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

Sorgusu tamamlanan 19 kişi adliyeye sevkedildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken 2 kişiye adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle