İstanbul'daki FETÖ operasyonunda flaş gelişme

2009'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek, bunları örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda aralarında 2 komiserin bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.



Sorgusu tamamlanan 19 kişi adliyeye sevkedildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken 2 kişiye adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.