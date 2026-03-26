İstanbul'daki FETÖ operasyonu kapsamında 17 şüpheli tutuklandı

Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2026 18:15

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 17'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından bırakılırken, 19 şüpheli sağlık kontrolü sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik 17 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı anlaşılan, aralarında 7'si aktif, 4'ü ihraç kamu görevlisinin de bulunduğu 25 şüpheli tespit edilmişti.

Şüphelilerin, örgütsel ankesör-büfe arama kaydı bulunduğu, geçmiş yıllarda örgüt evlerinde kaldığı, örgütle iltisaklı şirketlerde SGK kaydı ile Bank Asya'da hesabı olduğu belirlenmişti.

Haklarında gözaltı kararı verilmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 25 zanlı yakalanmıştı.

 

