×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'daki feci ölüm kamerada! Motosikletler kafa kafaya çarpıştı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Motosiklet Kazası#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2025 11:37

Sarıyer’de motosikletle caddede ilerleyen Adem Dinç (34), yan sokaktan caddeye çıkan Oğuzhan G. (31) idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kazada yere savrularak yaralanan 3 kişiden Adem Dinç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, 27 Temmuz Pazar günü saat 18.00 sıralarında Reşitpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adem Dinç, arkadaşı Cemal D. (25) ile birlikte 34 MEV 031 plakalı motosikletle caddede ilerlemeye başladı. Sürücü Dinç, trafik ışıklarına geldiği sırada yan sokaktan caddeye giren Oğuzhan G. (31) idaresindeki 34 HYF 924 plakalı motosikletle çarpıştı.

İstanbuldaki feci ölüm kamerada Motosikletler kafa kafaya çarpıştı

İKİ MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Kazada sürücü Dinç, arkasında oturan Cemal D. ve diğer sürücü Oğuzhan G. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İstanbuldaki feci ölüm kamerada Motosikletler kafa kafaya çarpıştı

Haberin Devamı

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı yaralılardan ağır yaralanan Oğuzhan G.’yi Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine, Cemal D.’yi Beyoğlu’ndaki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine, ağır yaralı Adem Dinç’i ise Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Adem Dinç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstanbuldaki feci ölüm kamerada Motosikletler kafa kafaya çarpıştı

KAZA ANI KAMERADA

Diğer 2 yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Hayatını kaybeden Adem Dinç’in çarpışma sonrası iç kanama geçirdikten sonra hayatını kaybettiği öğrenildi. Diğer yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme yaparak rapor tuttu. Ölen Adem Dinç’tin poliste 3, Cemal D.’nin 2, Oğuzhan G.’nin ise 1 suç kaydı olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İstanbuldaki feci ölüm kamerada Motosikletler kafa kafaya çarpıştı

İstanbuldaki feci ölüm kamerada Motosikletler kafa kafaya çarpıştı

İstanbuldaki feci ölüm kamerada Motosikletler kafa kafaya çarpıştı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Motosiklet Kazası#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!