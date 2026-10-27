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İstanbul'daki feci olayda kahreden detay: 10 yıl sonra ağabeyi ile aynı kaderi paylaştı:

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#İstanbul#Kaza#Motosiklet Kazası
İstanbuldaki feci olayda kahreden detay: 10 yıl sonra ağabeyi ile aynı kaderi paylaştı:
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2026 11:51

İstanbul'da Yakup Özdoğan isimli motosiklet sürücüsü feci bir kaza sonucu yaşamını yitirdi. Özdoğan, önünde ilerleyen hafif ticari araca çarptıktan sonra otomobilin önüne düştü ve yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Ağabey Muhsin Özdoğan, "Olay 3 ayrı şoförü ilgilendiriyor. 1 şoför sıkıştırıyor, sağ tarafta park halindeki araca çarpıyor. Oradaki memurların aktardığına göre kardeşim motosikletin üzerinden düştükten sonra başka bir araç eziyor. Rahmetli abim de 10 yıl önce motor kazasından ölmüştü. Onun yanına defnedilecek" dedi.

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Kaza, 21 Ekim saat 00.00 sıralarında Güzeltepe Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Yakup Özdoğan idaresindeki motosiklet, F.T.'nin kullandığı hafif ticari araca arkadan çarptı. Savrulup sürüklenen Özdoğan, C.Ç. kontrolündeki otomobilin önüne düştü.

İstanbuldaki feci olayda kahreden detay: 10 yıl sonra ağabeyi ile aynı kaderi paylaştı:

 Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen motosiklet sürücüsü Yakup Özdoğan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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İstanbuldaki feci olayda kahreden detay: 10 yıl sonra ağabeyi ile aynı kaderi paylaştı:

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Yakup Özdoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'na götürülen Özdoğan'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

İstanbuldaki feci olayda kahreden detay: 10 yıl sonra ağabeyi ile aynı kaderi paylaştı:

'KAZADAN 1 SAAT ÖNCE "MOTOSİKLETİM ARIZALI" DİYEREK BENİ ARADI'

Ağabey Muhsin Özdoğan, "Arkadaşının yanına gidiyordu. Kazadan 1 saat önce beni aradı 'motosikletim arızalı' dedi. Bende 'yardıma geliyorum' dedim. Daha sonra kendisi 'tamam ben hallettim' deyip yola koyulduktan 1 saat sonra kazayı yapmış. Hastane polisleri beni aradıktan sonra hemen gittim. Kaza motosiklet arızasından kaynaklı değil, 3 kişinin ifadesini almışlar. Gerçekten acı bir durum, insan bu saatten sonra ne derse boş. Allah kimsenin başına vermesin. Olay 3 ayrı şoförü ilgilendiriyor. 1 şoför sıkıştırıyor, sağ tarafta park halindeki araca çarpıyor. Oradaki memurların aktardığına göre kardeşim motosikletin üzerinden düştükten sonra başka bir araç eziyor. Ama her şey tam belli değil. Belli olunca tekrar öğreneceğiz. Memleketi Malatya'ydı. Rahmetli abim de 10 yıl önce motor kazasından ölmüştü. Onun yanına defnedilecek" dedi.

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İstanbuldaki feci olayda kahreden detay: 10 yıl sonra ağabeyi ile aynı kaderi paylaştı:

MEMLEKETİ MALATYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Yakup Özdoğan, 23 Ekim Cuma günü memleketi Malatya’da Yeşiltepe Şehir Mezarlığı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İstanbuldaki feci olayda kahreden detay: 10 yıl sonra ağabeyi ile aynı kaderi paylaştı:

İstanbuldaki feci olayda kahreden detay: 10 yıl sonra ağabeyi ile aynı kaderi paylaştı:

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#İstanbul#Kaza#Motosiklet Kazası

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