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İstanbul'daki feci kazada ölen çocuklar kardeş çıktı! Kamyonet sürücüsü olayın nasıl olduğunu böyle anlattı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kuzey Marmara Otoyolu#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2026 09:34

Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy'de nakliye kamyonuyla çarpışan hafif ticari araçta hayatını kaybedenlerin Yusuf İçen (4), Mehmet Ali İçen (11) ve Ecrin İçen (13)'in kardeş olduğu belirlendi. Kazada ağır yaralanan çocukların annesi Sözdar İçen (30) ve babası Yasin İçen (38) ile 3 kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan kamyon şoförü Emrullah A.’nın (27), jandarmadaki ilk ifadesinde, "Görmedim, frene bastım ama duramadım” dediği öğrenildi. Şoför işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaza, 16 Ağustos pazar günü saat 12.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda ilerleyen Emrullah A. yönetimindeki 06 ESG 182 plakalı nakliye kamyonuyla içerisinde 8 kişinin bulunduğu 34 PRV 011 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç savrulurken, içerisinde bulunanlar yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbuldaki feci kazada ölen çocuklar kardeş çıktı Kamyonet sürücüsü olayın nasıl olduğunu böyle anlattı

ÖLEN ÇOCUKLARIN KARDEŞ OLDUĞU BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hafif ticari araçta bulunan Yusuf İçen, Mehmet Ali İçen ve Ecrin İçen’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada 3 kardeşin annesi Sözdar İçen ve babası Yasin İçen ağır yaralandı. Aynı araçta bulunan Ruken K. (15), Hacer K. (23) ve Şehmuz K. (26) olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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İstanbuldaki feci kazada ölen çocuklar kardeş çıktı Kamyonet sürücüsü olayın nasıl olduğunu böyle anlattı

'FRENE BASTIM AMA DURAMADIM'

Kazanın ardından kamyon şoförü Emrullah A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emrullah A.’nın jandarmadaki ilk ifadesinde, "Görmedim, frene bastım ama duramadım" dediği öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan kamyon şoförü adliyeye sevk edildi. Diğer yandan kaza sonrası yaşananların görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbuldaki feci kazada ölen çocuklar kardeş çıktı Kamyonet sürücüsü olayın nasıl olduğunu böyle anlattı

OTOYOLDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza nedeniyle otoyolun bazı şeritleri ulaşıma kapatılırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik normale döndü. Kaza sonrası oluşan araç kuyruğu ve ekiplerin çalışmaları havadan görüntülendi. Jandarmanın kazayla ilgili incelemesi ise sürüyor. 

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İstanbuldaki feci kazada ölen çocuklar kardeş çıktı Kamyonet sürücüsü olayın nasıl olduğunu böyle anlattı

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#İstanbul#Kuzey Marmara Otoyolu#Trafik Kazası

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