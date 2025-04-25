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İstanbul'daki fakültenin faaliyetleri durduruldu: Bina için taşınma kararı

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#İstanbul#Deprem#Haber
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2025 14:41

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın: İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi'nin faaliyetleri 20 gün süreyle durduruldu. Fakülte deprem riski nedeniyle Avcılar Yerleşkesi'ne taşınacak. 

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Prof. Dr. Aydın, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından üniversitenin deprem güvenliği konusunda aldığı kararlara ilişkin Şişli'de basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Öğrencilere, çalışanlara ve tüm İstanbul halkına "geçmiş olsun" dileklerini ileten Aydın, üniversitenin kentin 7 ilçesinde çeşitli fakülte ve birimleri bulunduğunu, bunlardan biri olan Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesinin de kuruluşundan bugüne Şişli'de hizmet sunduğunu söyledi.

Aydın, fakültenin toplamda 1537 öğrenciye hizmet verdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Deprem riski nedeniyle üniversitemizin tüm birimlerinde, binaların yapısal emniyetiyle ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çalışmalar, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi binaları için de yapıldı. Bundan yaklaşık 2 ay önce üniversitemiz yönetim kurulunca, fakültenin yaz aylarında planlı bir şekilde taşınmasına karar verildi. Ancak 2 gün önce İstanbul'da yaşadığımız deprem, fakültenin taşınma kararının öne çekilmesi gerekliliğini doğurmuştur.

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Bu kapsamda üniversitemiz senatosunun bugün aldığı kararla fakültenin faaliyetleri 20 gün süreyle durdurulmuştur. Bu süre zarfında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Avcılar Yerleşkemizdeki bir binaya taşınacaktır. Fakültemiz, taşınmasına müteakip eğitim ve öğretim faaliyetlerine 20 Mayıs'ta yeni yerinde başlayacaktır. Bu karardan 4. sınıf klinik uygulama dersi alan öğrencilerimiz etkilenmeyecektir."

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Fakülte binasının güçlendirme ve yeniden inşasıyla ilgili görüşmelerin mülk sahibi Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastahaneleri Vakfı ile yapıldığını dile getiren Aydın, vakfa bugüne kadar verdikleri ve bundan sonra verecekleri destek nedeniyle teşekkür etti.

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Hedeflerinin, gelecekte hemşirelik fakültesinin, kurulduğu bu tarihi alana yeniden dönmesi olduğunu belirten Aydın, öğrencilere ve akademik kadroya da gösterecekleri sabır için teşekkürlerini iletti.

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#İstanbul#Deprem#Haber

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