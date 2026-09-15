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İstanbul'daki faciada can vermişti! 12 yaşındaki Yüsra toprağa verildi, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Güncelleme Tarihi:

#Yüsra Seraç#İstanbul#Eyüpsultan
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 13:03

İstanbul Eyüpsultan'da, Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki bariyerlere çarparak alev alan otobüste 2 kişi hayatını kaybetmişti. Korkunç kazada yaşamını yitiren 12 yaşındaki Yüsra Seraç, Kilyol Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yüsra'nın yakınları mezarlıkta gözyaşlarına boğuldu.

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Kaza, dün Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Gişeleri'nde meydana geldi. Diyarbakır'dan yola çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarptıktan sonra yangın çıktı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

İstanbuldaki faciada can vermişti 12 yaşındaki Yüsra toprağa verildi, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Yanma nedeniyle kimlikleri belirlenemeyen cenazeler, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yakınları, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na geldi. Ölen 2 kişinin DNA örnekleri alınırken, cenazelerden birinin Bahçelievler Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Yüsra Seraç olduğu öğrenildi. Seraç'ın, 5 kişilik ailesiyle Diyarbakır'dan otobüse bindiği belirtildi.

İstanbuldaki faciada can vermişti 12 yaşındaki Yüsra toprağa verildi, yakınları gözyaşlarına boğuldu

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Yangın sırasında baba Mesut Seraç'ın eşi ve 2 çocuğunu otobüsten yaralı olarak çıkardığı, ancak kızı Yüsra Seraç'ı kurtaramadığı öğrenildi. Kazada yaralanan Mesut Seraç, hastaneden taburcu olduktan sonra Adli Tıp Kurumu'na gelerek DNA örneği verdi.

İstanbuldaki faciada can vermişti 12 yaşındaki Yüsra toprağa verildi, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Hayatını kaybeden diğer kişinin ise 54 yaşındaki Vahide Geçen olduğu, eşinin de DNA örneği vermek için Adli Tıp Kurumu'na geldiği öğrenildi. DNA eşleşmelerinin ardından cenazelerin ailelerine teslim edildi.

İstanbuldaki faciada can vermişti 12 yaşındaki Yüsra toprağa verildi, yakınları gözyaşlarına boğuldu

KİLYOS’TA DEFNEDİLDİ

Yüsra Seraç için Küçükçekmece Gasılhanesi’nde cenaze namazı kılındı. Seraç’ın cenazesi, Kilyos Mezarlığı’na götürülerek toprağa verildi. 

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İstanbuldaki faciada can vermişti 12 yaşındaki Yüsra toprağa verildi, yakınları gözyaşlarına boğuldu

İstanbuldaki faciada can vermişti 12 yaşındaki Yüsra toprağa verildi, yakınları gözyaşlarına boğuldu

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#Yüsra Seraç#İstanbul#Eyüpsultan

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