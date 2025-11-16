İstanbul'daki faciada anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetmişti! Yürek yakan hikayeyi acılı dede anlattı: Ailenin hayali yarım kalmış

Haberin Devamı

Türkiye İstanbul'a geldikten sonra fenalaşarak hayatını kaybeden anne ve çocuklarını konuşuyor. Acı olayda ilk başta gıda zehirlenmesi şüphesi ağır basarken çarpıcı bir gelişme yaşandı ve ailenin kaldığı otelden 2 kişinin daha rahatsızlandığı öğrenildi. Bu gelişmelerle birlikte soruşturma yeni bir boyut kazandı. Bahsi geçen otel mühürlenirken gözaltı sayısı 8'e yükseldi. CNN Türk muhabiri Sinan Ağca canlı yayında yaptığı açıklamada gözaltına alınan 8. kişinin ifade işlemlerinin sürdüğünü aktardı.



Gözaltındaki 8 kişinin bugün sevk işlemlerinin gerçeklenmesi bekleniyor.

GÖZLER OTELE ÇEVRİLDİ: İLAÇLAMA ŞÜPHESİ

Öte yandan otelde yakın zamanda ilaçlama yapıldığı da ortaya çıktı. Yaşanan bu gelişme ardından gözler o otele çevrildi. Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı ekipleri Fatih’teki otelde inceleme başlattı. Olay Yeri İnceleme Ekipleri tarafından da otelin odalarında inceleme yapıldı. Ekipler otel odalarında bulunan battaniye, yastık kılıf ve çarşaflardan incelemek üzere örnekler aldı. Otelde müşterilere verilen kapalı sulardan da örnekler alındı. Otele gelen AFAD ekipleri herhangi bir gaz sızıntısı veya zehirlenme durumunu araştırmaya başladı. Otelde konaklayan müşteriler farklı otellere yönlendirildi.

ACILI DEDE KONUŞTU

Kızı Çiğdem ve torunları Kadir Muhammet ile Masal Böcek'in cenazelerini toprağa vermenin acısını yaşayan Mustafa Çelik, Müslümana Mahallesi'ndeki Böcek ailesinin evinin önünde taziyeleri kabul ediyor.

Hastanede tedavisi süren damadından gelecek iyi haberleri umutla bekleyen Çelik, AA muhabirine, İstanbul'da evladı ile torunlarının bu şekilde öleceğini hiç tahmin etmediklerini söyledi.

Bu şekilde bir ölümü rüyasında görse bile inanamayacağını anlatan Çelik, kızıyla en son salı günü görüştüğünü dile getirdi.

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Çelik, o görüşmenin son görüşme olacağını hiç düşünmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bize, 'Bir haftalığına izne geldik, zaman bulursak Isparta'ya sizin yanınıza uğrayacağız, oradan uçakla Almanya'ya geri döneceğiz.' demişlerdi. Ama maalesef gelemediler. Her yaz tatilinde Türkiye'ye gelirlerdi. Bu yaz Bolvadin'deki aile apartmanlarının üst katını tadilat ettirmişlerdi. Sıfırdan dairenin her yerini dekorasyon yaptılar, yenilemişlerdi. Hiç yatamadan gittiler. Buraya yerleşmek için plan yapıyorlardı. Hayalleri burasıydı."

Acı haberi yurt dışında yaşayan kızlarından aldığını anlatan Çelik, "Sadece gıda zehirlenmesi sonrası hastanede başlarında bekleyeceğimizi sandık. Yaşananlara inanamıyoruz." dedi.

Çelik, hukuki sürecin yakın takipçisi olacaklarını belirterek, "Gücümüz yettiği kadar, sesimiz çıktığı kadar sürecin takipçisi olacağız. Şikayet edeceğimiz nereler varsa edeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Fatih'te konakladıkları otelde bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 yabancı uyruklu turistin genel durumlarının iyi olduğunu, aynı odada kalan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişinin de kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı yatışının verildiğini bildirdi.

Güner, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanemize, Fatih’te konakladıkları otelden bulantı ve kusma şikayetiyle başvuran iki yabancı uyruklu turistin genel durumları iyi olup takipleri devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Güner paylaşımında, "Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi için de kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı yatış verilmiş, uygulanan tedaviye hızla yanıt alınmış, genel durumu iyi durumdadır." ifadelerine yer verdi.

OLAY

Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve istifra şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Polis ekiplerinin çalışmasında ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve restoranda yemek yediği belirlenmişti.

Aynı gün başlayan istifra ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndükleri öne sürülmüştü.

Otelde anne Çiğdem Böcek'in kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireyleri hastaneye kaldırılmış, İl Sağlık Müdürlüğünce de soruşturma başlatılmıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Çiğdem Böcek, 14 Kasım'da yaşamını yitirmiş, olaya ilişkin gözaltılar olmuştu.