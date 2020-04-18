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DHA
Haber Giriş: 18.04.2020 - 18:46,Son Güncelleme:

İstanbul'daki fabrika yangını 26 saat sonra söndürüldü

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İstanbul'daki fabrika yangını 26 saat sonra söndürüldü
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İstanbul Küçükçekmece'de kağıt fabrikasının bahçesinde kağıt fabrikasının bahçesinde dün başlayan yangın 26 saat süren çalışmaların ardından tamamen söndürüldü.

Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki kağıt fabrikasının bahçesinde bulunan kağıtla dün saat 15.00 sıralarında yanmaya başlamıştı. Diğer balyalara da sıçrayan yangın tam 26 saat süren çalışmalar sonucunda tamamen söndürüldü. Söndürülen kağıt balyaları iş makinaları yardımıyla aktarılarak soğutma çalışmaları devam ediyor.

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