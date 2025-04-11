×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 20 kişi sınır dışı edildi

Güncelleme Tarihi:

#DEAŞ#Terör#Operasyon
İstanbuldaki DEAŞ operasyonunda yakalanan 20 kişi sınır dışı edildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2025 16:56

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 20'si de sınır dışı edildi.

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 20'si ise sınır dışı edildi.

OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olan 32 şüpheli tespit edilmiş, "yabancı terörist savaşçı" oldukları ve Türkiye'ye yönelik eylemler yapabilecekleri değerlendirilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Polisin düzenlediği operasyonlarda 26 zanlı yakalanmış, şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 boş şarjör, 86 fişek, 68 bin 700 dolar, 75 bin lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#DEAŞ#Terör#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!