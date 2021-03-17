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Soner HASIRCIOĞLU-Ali TİNBEK / İSTANBUL,(DHA)-
Haber Giriş: 17.03.2021 - 09:04 | Son Güncelleme:

İstanbul'daki DEAŞ operasyonu kamerada: 8 gözaltı

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İstanbul'daki DEAŞ operasyonu kamerada: 8 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik 11 ilçede 12 ayrı adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri Başakşehir, Bağcılar ve Esenyurt olmak üzere 11 ilçede daha önceden belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbuldaki DEAŞ operasyonu kamerada: 8 gözaltı

Operasyona özel harekat polisleri de katılırken, belirlenen adreslerde polis ekipleri arama yaptı. Operasyon kapsamında Bağcılar'da bulunan bir binaya giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyon düzenlenen adreslerde yakalanan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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