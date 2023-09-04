×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'daki görüntüler infial yaratmıştı... Gerçek bambaşka çıktı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Maltepe#Çatışma
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2023 17:05

İstanbul Maltepe'de kaydedilen görüntüde bir araç sürücüsü, otomobilin yolunu keserek ateş açıyor diğer araçtan inen sürücü de karşılık veriyordu. Sosyal medyada yayılan ve gerçek sanılarak haberlere konu olan bu görüntülerin kurgu olduğu ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Maltepe'de sokak ortasında iki araçtan inenlerin çatıştığı yönünde sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis çalışma başlattı.

İstanbuldaki görüntüler infial yaratmıştı... Gerçek bambaşka çıktı

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Gerçek sanılarak haber bile yapılan görüntülerde, hafif ticari araç sürücüsü, otomobilin yolunu keserek ateş açıyor, diğer araçtan inen sürücü de karşılık veriyordu. Güvenlik kamerası olarak yayılan görüntüleri inceleyen polis, iki şüpheliyi yakaladı.

İstanbuldaki görüntüler infial yaratmıştı... Gerçek bambaşka çıktı

Şüpheliler Şahan B.(22) ile Sinan U. (22) videonun kurgu olduğunu itiraf etti. Videonun efekt programları ile süslendiği belirlenirken görüntülerdeki iki araçta da kurşun izine rastlanmadı.

Haberin Devamı

İstanbuldaki görüntüler infial yaratmıştı... Gerçek bambaşka çıktı

Ayrıca videodaki Şahan B.'nin elinde bulunan tabancanın kurusıkı tabanca olduğu ve polisin denetim noktasında yakalanarak işlem yapıldığı da tespit edildi. İki şüpheli hakkında, "Sosyal Medya Yoluyla Toplumda İnfial Yaratmak", " Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından işlem yapılırken adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

İstanbuldaki görüntüler infial yaratmıştı... Gerçek bambaşka çıktı

İstanbuldaki görüntüler infial yaratmıştı... Gerçek bambaşka çıktı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Maltepe#Çatışma

BAKMADAN GEÇME!