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İstanbul'daki çalışmada korku dolu anlar: Büyük bir gürültü ve sarsıntı yaşandı; panikle evlerinden çıktılar!

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#İnşaat#Çalışma#Yıkım
İstanbuldaki çalışmada korku dolu anlar: Büyük bir gürültü ve sarsıntı yaşandı; panikle evlerinden çıktılar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2026 09:41

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 3 katlı binanın bir kolonu, yandaki yeni binanın üzerine düştü. Binanın dış cephesi ve bir dairenin odası harabeye döndü.

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Olay, 5 Haziran Cuma günü Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında boşaltılan 3 katlı binanın yıkım çalışmaları sırasında, binanın ana kolonlarından biri bitişikteki yeni binanın üzerine devrildi. Kepçe operatörü, yan binaya çarpan ve yaslanan kolonu iş makinesiyle kısmen geri çekmeye çalıştı.

İstanbuldaki çalışmada korku dolu anlar: Büyük bir gürültü ve sarsıntı yaşandı; panikle evlerinden çıktılar

DUVARI DELEN MOLOZLAR ODANIN İÇİNE DOLDU

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Çarpmanın şiddetiyle yeni binanın dış cephesi hasar görürken, bir dairenin odası harabeye döndü. Duvarı delerek içeri giren beton parçaları ve molozlar odanın içine dolarken; pencere, kalorifer peteği ve perdeler kullanılamaz hale geldi.

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İstanbuldaki çalışmada korku dolu anlar: Büyük bir gürültü ve sarsıntı yaşandı; panikle evlerinden çıktılar

Büyük bir gürültü ve sarsıntı nedeniyle deprem olduğunu sanan bina sakinleri, panikle evlerinden dışarı çıktı. Olayın ardından dairede inceleme yapan yıkım firması yetkilileri, zararı karşılayacaklarını söyledi.

İstanbuldaki çalışmada korku dolu anlar: Büyük bir gürültü ve sarsıntı yaşandı; panikle evlerinden çıktılar

Bina sakini Beril Doğaner, sabah başlayan yıkımda akşama doğru büyük gürültü duyduklarını bir kolonun komşularının evine düştüğünü söyledi.

İstanbuldaki çalışmada korku dolu anlar: Büyük bir gürültü ve sarsıntı yaşandı; panikle evlerinden çıktılar
İstanbuldaki çalışmada korku dolu anlar: Büyük bir gürültü ve sarsıntı yaşandı; panikle evlerinden çıktılar

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#İnşaat#Çalışma#Yıkım

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