İstanbul'daki çalışmada korku dolu anlar: Büyük bir gürültü ve sarsıntı yaşandı; panikle evlerinden çıktılar!

Haberin Devamı

Olay, 5 Haziran Cuma günü Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında boşaltılan 3 katlı binanın yıkım çalışmaları sırasında, binanın ana kolonlarından biri bitişikteki yeni binanın üzerine devrildi. Kepçe operatörü, yan binaya çarpan ve yaslanan kolonu iş makinesiyle kısmen geri çekmeye çalıştı.

DUVARI DELEN MOLOZLAR ODANIN İÇİNE DOLDU

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Googleüzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Çarpmanın şiddetiyle yeni binanın dış cephesi hasar görürken, bir dairenin odası harabeye döndü. Duvarı delerek içeri giren beton parçaları ve molozlar odanın içine dolarken; pencere, kalorifer peteği ve perdeler kullanılamaz hale geldi.

Haberin Devamı

Büyük bir gürültü ve sarsıntı nedeniyle deprem olduğunu sanan bina sakinleri, panikle evlerinden dışarı çıktı. Olayın ardından dairede inceleme yapan yıkım firması yetkilileri, zararı karşılayacaklarını söyledi.

Bina sakini Beril Doğaner, sabah başlayan yıkımda akşama doğru büyük gürültü duyduklarını bir kolonun komşularının evine düştüğünü söyledi.