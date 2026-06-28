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İstanbul'daki bina sosyal medyanın gündeminde | Belediye başkanı yerinde inceledi, iddiaların sebebini anlattı

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#İstanbul#Çekmeköy#Eğri Bina
İstanbuldaki bina sosyal medyanın gündeminde | Belediye başkanı yerinde inceledi, iddiaların sebebini anlattı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2026 17:29

Çekmeköy'de sanal medyada bir binanın eğri durduğu iddiasına ilişkin adreste incelemelerde bulunan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Teknik ekibimiz ve müdürlerimizle birlikte yaptığımız kontrollerde binanın dört dörtlük, tamamıyla projesine uygun olduğunu tespit ettik. Bina tamamıyla ruhsatına uygun. Herhangi bir olumsuzluk görülmüyor" dedi. Bina ise dronla havadan görüntülendi.

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Çekmeköy'de sanal medyada bir binanın eğri durduğu iddiasına ilişkin Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, belediyenin teknik ekipleriyle birlikte adreste incelemelerde bulundu.

İstanbuldaki bina sosyal medyanın gündeminde | Belediye başkanı yerinde inceledi, iddiaların sebebini anlattı

Yapılan kontrollerin ardından açıklamada bulunan Belediye Başkanı Çerkez, binanın ruhsatına ve onaylı projesine uygun olduğunu belirtti. Bina ise dronla havadan görüntülendi.

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İstanbuldaki bina sosyal medyanın gündeminde | Belediye başkanı yerinde inceledi, iddiaların sebebini anlattı

'TAMAMIYLA PROJESİNE UYGUN OLDUĞUNU TESPİT ETTİK'

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Biz de bunu sosyal medyadan izlediğimizde burada bir çekim yapılmış olduğunu gördük. Teknik ekibimiz ve müdürlerimizle birlikte yaptığımız kontrollerde binanın dört dörtlük, tamamıyla projesine uygun olduğunu tespit ettik.

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İstanbuldaki bina sosyal medyanın gündeminde | Belediye başkanı yerinde inceledi, iddiaların sebebini anlattı

Görüntü ters açıdan çekildiği ve arazi meyilli olduğu için bina yana yatmış gibi görünüyor. Ancak herhangi bir sıkıntısı yok. Burada insanların can güvenliği söz konusu. İnşaatın projeye uygun olması gerekiyor. Yapı denetim firması kontrollerini yapıyor. Ayrıca belediyemizin bölge mühendisi, Yapı Kontrol Müdürlüğü ve teknik ekiplerimiz de denetimlerini sürdürüyor. Ben de gelip yerinde kontrol ettim. Bina tamamıyla ruhsatına uygun. Herhangi bir olumsuzluk görülmüyor" diye konuştu. 

 

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#İstanbul#Çekmeköy#Eğri Bina

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