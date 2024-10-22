İstanbul’daki barajlar kritik seviyede! Günlük su tüketimi 3 milyon metreküpü geçti… ‘Yeterli yağış alınmazsa sorunlar başlayacak’

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İstanbul, yaz aylarında azalan yağış miktarı ve artan su tüketimi nedeniyle barajlarındaki doluluk oranında önemli bir düşüş yaşıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, eylül ayında yüzde 44.38 olan ortalama doluluk oranı, şu an yüzde 33.6 seviyesine geriledi. Bu durum, şehrin su kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor.
Barajlar arasındaki su seviyeleri de dikkat çekici bir şekilde farklılık gösteriyor. En yüksek doluluk oranı yüzde 54.84 ile Elmalı Barajı’nda kaydedilirken, en düşük seviyenin yüzde 3.89 ile Kazandere Barajı’nda olduğu görülüyor. Önümüzdeki 10 gün ise kayda değer bir yağmur gözükmüyor. Özellikle meteoroloji uzmanları kasım ayının da yağış açısından pek verimli olmayacağını düşünüyor.
Şu an Alibey 6,62, Kazandere 3,89 ve Pabuçdere 12,48 doluluk oranında bulunuyor. Bu üç baraj diğerlerine oranla neredeyse dip seviyelerde bulunuyor. Peki bu üç barajın tamamen kuruma noktasına gelmesi İstanbul’un su ihtiyacında nasıl sorunları ortaya çıkarabilir?
Bu üç barajın İstanbul’a su sağlayan en küçük barajlar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Meriç Albay, “Su seviyelerinin kritik seviyelere inmesi İstanbul’a su tedarikinde büyük bir sıkıntı yaratmaz” şeklinde konuştu.
Bu üç baraj dışında diğer yedi barajda ise durum şimdilik biraz daha iyi gözüküyor. Peki bu yedi barajın içinde en önemlisi hangisi? Hangisindeki doluluk ciddi şekilde gerileyince susuz kalıyoruz diyebiliriz?
“Özellikle Ömerli, Terkos ve Büyükçekmece barajları İstanbul’un en büyük barajları olarak dikkat çekiyor” diyen Prof. Dr. Meriç Albay, “Daha sonra da su depolama kapasitesi dikkate alınarak Sazlıdere Barajı’nın doluluk oranı büyük önem arz ediyor. Bu barajlardaki su seviyesi yüzde 10’un altına düştüğü zaman su tedariki ile ilgili sıkıntıyı alarm seviyesine çıkarmak gerekiyor” dedi.
Peki kasım ayında hava nasıl olacak? İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, kasım ayının ekime göre daha yağışlı ve soğuk geçme olasılığının yüksek olduğunu belirtti. Ancak, kasım ayının ilk haftasında pastırma sıcaklarının etkili olabileceğini de ekledi. Genel olarak kış mevsiminin ise 29 Ekim’den itibaren başlayacağının altını çizdi.