İstanbul’daki barajlar kritik seviyede! Günlük su tüketimi 3 milyon metreküpü geçti… ‘Yeterli yağış alınmazsa sorunlar başlayacak’

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İstanbul, yaz aylarında azalan yağış miktarı ve artan su tüketimi nedeniyle barajlarındaki doluluk oranında önemli bir düşüş yaşıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, eylül ayında yüzde 44.38 olan ortalama doluluk oranı, şu an yüzde 33.6 seviyesine geriledi. Bu durum, şehrin su kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor.



Barajlar arasındaki su seviyeleri de dikkat çekici bir şekilde farklılık gösteriyor. En yüksek doluluk oranı yüzde 54.84 ile Elmalı Barajı’nda kaydedilirken, en düşük seviyenin yüzde 3.89 ile Kazandere Barajı’nda olduğu görülüyor. Önümüzdeki 10 gün ise kayda değer bir yağmur gözükmüyor. Özellikle meteoroloji uzmanları kasım ayının da yağış açısından pek verimli olmayacağını düşünüyor.





Fotoğraf: DHA

‘KIŞ AYLARINDA YETERLİ YAĞIŞ ALINMAZSA SORUNLAR BAŞLAYACAK’

‘GÜNLÜK SU TÜKETİMİ 3 MİLYON METREKÜPÜN ÜZERİNDE’

Grafikler: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

ALİBEY, KAZANDERE VE PABUÇDERE BARAJLARI NEREDEYSE DİP SEVİYELERDE

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Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi İçsu Kaynakları Yönetim Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meriç Albay,ifadelerini kullandı.İstanbul da günlük su tüketiminin 3 milyon metreküpün üzerinde olduğunun altını çizen Prof. Dr. Meriç Albaydedi.

Şu an Alibey 6,62, Kazandere 3,89 ve Pabuçdere 12,48 doluluk oranında bulunuyor. Bu üç baraj diğerlerine oranla neredeyse dip seviyelerde bulunuyor. Peki bu üç barajın tamamen kuruma noktasına gelmesi İstanbul’un su ihtiyacında nasıl sorunları ortaya çıkarabilir?

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Bu üç barajın İstanbul’a su sağlayan en küçük barajlar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Meriç Albay, “Su seviyelerinin kritik seviyelere inmesi İstanbul’a su tedarikinde büyük bir sıkıntı yaratmaz” şeklinde konuştu.





‘ÖMERLİ, TERKOS VE BÜYÜKÇEKMECE BARAJLARINDA SU SEVİYESİ YÜZDE 10’UN ALTINA DÜŞERSE SIKINTIYI ALARM SEVESİYESİNE ÇIKARMAK GEREKİYOR’

Bu üç baraj dışında diğer yedi barajda ise durum şimdilik biraz daha iyi gözüküyor. Peki bu yedi barajın içinde en önemlisi hangisi? Hangisindeki doluluk ciddi şekilde gerileyince susuz kalıyoruz diyebiliriz?



“Özellikle Ömerli, Terkos ve Büyükçekmece barajları İstanbul’un en büyük barajları olarak dikkat çekiyor” diyen Prof. Dr. Meriç Albay, “Daha sonra da su depolama kapasitesi dikkate alınarak Sazlıdere Barajı’nın doluluk oranı büyük önem arz ediyor. Bu barajlardaki su seviyesi yüzde 10’un altına düştüğü zaman su tedariki ile ilgili sıkıntıyı alarm seviyesine çıkarmak gerekiyor” dedi.