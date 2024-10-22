×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul’daki barajlar kritik seviyede! Günlük su tüketimi 3 milyon metreküpü geçti… ‘Yeterli yağış alınmazsa sorunlar başlayacak’

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Barajları#Barajlar Doluluk Oranları#Pabuçdere Barajı
İstanbul’daki barajlar kritik seviyede Günlük su tüketimi 3 milyon metreküpü geçti… ‘Yeterli yağış alınmazsa sorunlar başlayacak’
İsmail SARI
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 08:21

İstanbul’da yaz aylarındaki düşük yağış ve artan su tüketimi nedeniyle barajlardaki doluluk oranında kayda değer bir düşüş yaşanıyor. Eylül ayında yüzde 44.38 olan ortalama doluluk oranı, şu an yüzde 33.6’ya geriledi. Özellikle Alibey, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki doluluk oranı neredeyse dip seviyede bulunuyor. Peki İstanbul’da susuz bir kış yaşamamak için barajlardaki doluluk hangi seviyeye gelmeli? Prof. Dr. Meriç Albay, hurriyet.com.tr’ye anlattı.

Haberin Devamı

İstanbul, yaz aylarında azalan yağış miktarı ve artan su tüketimi nedeniyle barajlarındaki doluluk oranında önemli bir düşüş yaşıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, eylül ayında yüzde 44.38 olan ortalama doluluk oranı, şu an yüzde 33.6 seviyesine geriledi. Bu durum, şehrin su kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Barajlar arasındaki su seviyeleri de dikkat çekici bir şekilde farklılık gösteriyor. En yüksek doluluk oranı yüzde 54.84 ile Elmalı Barajı’nda kaydedilirken, en düşük seviyenin yüzde 3.89 ile Kazandere Barajı’nda olduğu görülüyor. Önümüzdeki 10 gün ise kayda değer bir yağmur gözükmüyor. Özellikle meteoroloji uzmanları kasım ayının da yağış açısından pek verimli olmayacağını düşünüyor.

İstanbul’daki barajlar kritik seviyede Günlük su tüketimi 3 milyon metreküpü geçti… ‘Yeterli yağış alınmazsa sorunlar başlayacak’

Fotoğraf: DHA

‘KIŞ AYLARINDA YETERLİ YAĞIŞ ALINMAZSA SORUNLAR BAŞLAYACAK’

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi İçsu Kaynakları Yönetim Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meriç Albay, “İstanbul’a su sağlayan barajların önceki yıllardaki doluluk oranlarına bakıldığı zaman yüzde 33’lük ortalama doluluk oranının normal olduğu görülür. Kış aylarında yani aralık, ocak ve şubat aylarında yeterli yağış olmazsa asıl sorunla o zaman karşılaşılacaktır. İstanbul’a verilen suyun yaklaşık yüzde 50’sinin Melen/Yeşilçay’dan sağlandığı düşünülürse şimdilik bir sorun görülmüyor” ifadelerini kullandı.

‘GÜNLÜK SU TÜKETİMİ 3 MİLYON METREKÜPÜN ÜZERİNDE’

İstanbul da günlük su tüketiminin 3 milyon metreküpün üzerinde olduğunun altını çizen Prof. Dr. Meriç Albay, “Maalesef suyu hâlâ tasarruflu kullanmıyoruz. Bahçede, mutfakta, banyoda, üretim yapılan tesislerde yani her yerde suyu tasarruflu kullanmamız lazım. Barajlar yüzde 100 dolu olsa bile gelecek yıl kuraklık yaşanması ihtimaline karşı dikkatli olmak, suyun kısıtlı bir kaynak olduğunu bilerek tüketmek gerekiyor” dedi.

İstanbul’daki barajlar kritik seviyede Günlük su tüketimi 3 milyon metreküpü geçti… ‘Yeterli yağış alınmazsa sorunlar başlayacak’

Grafikler: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

ALİBEY, KAZANDERE VE PABUÇDERE BARAJLARI NEREDEYSE DİP SEVİYELERDE

Haberin Devamı

Şu an Alibey 6,62, Kazandere 3,89 ve Pabuçdere 12,48 doluluk oranında bulunuyor. Bu üç baraj diğerlerine oranla neredeyse dip seviyelerde bulunuyor. Peki bu üç barajın tamamen kuruma noktasına gelmesi İstanbul’un su ihtiyacında nasıl sorunları ortaya çıkarabilir?

Haberin Devamı

Bu üç barajın İstanbul’a su sağlayan en küçük barajlar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Meriç Albay, “Su seviyelerinin kritik seviyelere inmesi İstanbul’a su tedarikinde büyük bir sıkıntı yaratmaz” şeklinde konuştu.

İstanbul’daki barajlar kritik seviyede Günlük su tüketimi 3 milyon metreküpü geçti… ‘Yeterli yağış alınmazsa sorunlar başlayacak’


‘ÖMERLİ, TERKOS VE BÜYÜKÇEKMECE BARAJLARINDA SU SEVİYESİ YÜZDE 10’UN ALTINA DÜŞERSE SIKINTIYI ALARM SEVESİYESİNE ÇIKARMAK GEREKİYOR’

Bu üç baraj dışında diğer yedi barajda ise durum şimdilik biraz daha iyi gözüküyor. Peki bu yedi barajın içinde en önemlisi hangisi? Hangisindeki doluluk ciddi şekilde gerileyince susuz kalıyoruz diyebiliriz?

“Özellikle Ömerli, Terkos ve Büyükçekmece barajları İstanbul’un en büyük barajları olarak dikkat çekiyor” diyen Prof. Dr. Meriç Albay, “Daha sonra da su depolama kapasitesi dikkate alınarak Sazlıdere Barajı’nın doluluk oranı büyük önem arz ediyor. Bu barajlardaki su seviyesi yüzde 10’un altına düştüğü zaman su tedariki ile ilgili sıkıntıyı alarm seviyesine çıkarmak gerekiyor” dedi.

Peki kasım ayında hava nasıl olacak? İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, kasım ayının ekime göre daha yağışlı ve soğuk geçme olasılığının yüksek olduğunu belirtti. Ancak, kasım ayının ilk haftasında pastırma sıcaklarının etkili olabileceğini de ekledi. Genel olarak kış mevsiminin ise 29 Ekim’den itibaren başlayacağının altını çizdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Barajları#Barajlar Doluluk Oranları#Pabuçdere Barajı

BAKMADAN GEÇME!