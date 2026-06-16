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İstanbul'daki AVM'de silahlı saldırı: Galericinin dövmesine iltifat etti, daha sonra gelip tetiğe bastı

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#İstanbul#AVM#Galerici
İstanbuldaki AVMde silahlı saldırı: Galericinin dövmesine iltifat etti, daha sonra gelip tetiğe bastı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 16:01

Sarıyer’de bir AVM'deki kafeteryada oturan galerici ve iş insanı Barış A. (35), yanına yaklaşan E.T. (16) tarafından silahlı saldırıya uğrayarak bacağından yaralandı. Saldırganın olaydan önce "Dövmen çok güzel abi" diyerek Barış A.’nın yanına geldiği, bir süre uzaklaştıktan sonra tekrar gelerek ateş ettiği ortaya çıktı. Olayın ardından kaçmaya çalışan E.T. ile kendisini araçla almaya gelen İdris Ü. (48), Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı motorize yunus timlerinin takibi sonucu yakalandı. Şüpheli E.T. tutuklandı.

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Olay, 13 Haziran cumartesi günü Ayazağa Mahallesi’nde bulunan bir AVM'deki kafeteryada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, galerici ve iş insanı Barış A., kafeteryada oturduğu sırada yanına gelen E.T. ile kısa süre konuştu. E.T.’nin Barış A.’ya "Dövmen çok güzel abi" dedikten sonra kafeden uzaklaştığı, kısa süre sonra tekrar gelerek yanında bulunan silahla Barış A.’nın bacağına ateş ettiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbuldaki AVMde silahlı saldırı: Galericinin dövmesine iltifat etti, daha sonra gelip tetiğe bastı

Bacağından yaralanan Barış A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Barış A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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İstanbuldaki AVMde silahlı saldırı: Galericinin dövmesine iltifat etti, daha sonra gelip tetiğe bastı

SARIYER YUNUS TİMLERİ YAKALADI

Saldırının ardından kaçan E.T.’yi almak için olay yerine araçla gelen İdris Ü., polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı motorize yunus timleri tarafından takip sonucu E.T. ile İdris Ü. yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi. İdris Ü.’nün poliste daha önceden 1 suç kaydı olduğu öğrenildi.

İstanbuldaki AVMde silahlı saldırı: Galericinin dövmesine iltifat etti, daha sonra gelip tetiğe bastı

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından E.T., 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklandı. İdris Ü. ile ilgili işlemlerin ise sürdüğü öğrenildi.

İstanbuldaki AVMde silahlı saldırı: Galericinin dövmesine iltifat etti, daha sonra gelip tetiğe bastı

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#İstanbul#AVM#Galerici

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