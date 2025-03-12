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İstanbul'daki AVM'de dehşet! Şüphelendiği kişileri şikayet etti, saldırıya uğrayıp bıçaklandı

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#İstanbul#AVM#Bıçaklı
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 16:04

Maltepe'de bir alışveriş merkezinin önünde 3 kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi yaralanırken, şüpheliler kaçtı. AVM önündeki panik anları kameralara saniye saniye yansıdı.

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Olay saat 15.30 sıralarında Maltepe Tugay Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki bir alışveriş merkezindeki bir müşteri, alışveriş merkezinin güvenlik görevlilerine giderek 2 kişinin şüpheli bir paket taşıdığı şeklinde şikayette bulundu.

İstanbuldaki AVMde dehşet Şüphelendiği kişileri şikayet etti, saldırıya uğrayıp bıçaklandı

KENDİLERİNİ ŞİKAYET EDEN KİŞİYİ GÖRÜNCE SALDIRDILAR

Güvenlik görevlilerinin durdurduğu 2 şüpheli, küfrederek zorluk çıkarınca alışveriş merkezinin dışına çıkarıldı. Burada güvenlik görevlileriyle tartışmaya devam eden 2 kişi, uzaklaşmaya başladıkları sırada kendilerini şikayet eden müşteriyi görünce saldırmaya başladı.

İstanbuldaki AVMde dehşet Şüphelendiği kişileri şikayet etti, saldırıya uğrayıp bıçaklandı

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MÜŞTERİ BIÇAKLA YARALANDI

Güvenlik görevlilerinin araya girmesine rağmen saldıran 2 şüpheli, kendilerini şikayet eden müşteriyi bıçakla kolundan yaraladı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralıya ambulansta pansuman yapılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

İstanbuldaki AVMde dehşet Şüphelendiği kişileri şikayet etti, saldırıya uğrayıp bıçaklandı

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#İstanbul#AVM#Bıçaklı

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