İstanbul'daki AVM'de dehşet! Şüphelendiği kişileri şikayet etti, saldırıya uğrayıp bıçaklandı

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Olay saat 15.30 sıralarında Maltepe Tugay Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki bir alışveriş merkezindeki bir müşteri, alışveriş merkezinin güvenlik görevlilerine giderek 2 kişinin şüpheli bir paket taşıdığı şeklinde şikayette bulundu.

KENDİLERİNİ ŞİKAYET EDEN KİŞİYİ GÖRÜNCE SALDIRDILAR

Güvenlik görevlilerinin durdurduğu 2 şüpheli, küfrederek zorluk çıkarınca alışveriş merkezinin dışına çıkarıldı. Burada güvenlik görevlileriyle tartışmaya devam eden 2 kişi, uzaklaşmaya başladıkları sırada kendilerini şikayet eden müşteriyi görünce saldırmaya başladı.

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MÜŞTERİ BIÇAKLA YARALANDI

Güvenlik görevlilerinin araya girmesine rağmen saldıran 2 şüpheli, kendilerini şikayet eden müşteriyi bıçakla kolundan yaraladı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralıya ambulansta pansuman yapılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.