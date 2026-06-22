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İstanbul'daki anaokulunda çocuklara sopalı işkence! 60 yaşındaki vicdansız kamerada

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#Anaokulu#Kreş#Darp
İstanbuldaki anaokulunda çocuklara sopalı işkence 60 yaşındaki vicdansız kamerada
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 14:25

Bayrampaşa'da bir anaokulunda çocukları darbettiği belirtilen A.B.(60) gözaltına alındı. A.B.'nin çocuklara çubukla vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 16 Haziran Salı, 17 Haziran Çarşambe ve 19 Haziran Cuma günlerinde meydana geldi. İddiaya göre Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nde bulunan yabancı bir özel anaokulunda çalışan A.B. isimli kadının öğle uykusunu yaptırmaya çalıştığı çocukları elindeki çubukla darbettiği belirtildi.

İstanbuldaki anaokulunda çocuklara sopalı işkence 60 yaşındaki vicdansız kamerada

Aynı çalışanın yemekhanede bulundukları sırada çocuklara kötü davranarak darbettiği de öne sürüldü.

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İstanbuldaki anaokulunda çocuklara sopalı işkence 60 yaşındaki vicdansız kamerada

GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine yapılan çalışmada güvenlik kameraları incelendi.A.B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Diğer yandan A.B.'nin çocukları elindeki çubukla vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

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İstanbuldaki anaokulunda çocuklara sopalı işkence 60 yaşındaki vicdansız kamerada

 

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#Anaokulu#Kreş#Darp

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