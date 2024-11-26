Akrabalardan cani hakkında dikkat çeken sözler... Aile katliamında 8 kişi ölmüştü! Katilin eşi, çocuğu ve kayınvalidesi toprağa verildi

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İstanbul'da yaşayan Bahtiyar Aladağ, geçtiğimiz Pazar günü annesini, babasını, eşini, çocuğunu, kayınvalidesini, kuzenini ve bir berberi silahla öldürdükten sonra intihar ederek yaşamına son vermişti. Bahtiyar Aladağ'ın öldürdüğü eşi Sevim Aladağ, 10 yaşındaki çocuğu Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu'nun cansız bedenleri Büyükçekmece Gölü Tepekent Mevkii'nde bulunmuştu.

Sevim Aladağ, Arsal Aladağ ve Türkan Soylu'nun cenazesi Beykoz Paşamandıra Değirmendere Camii'ne getirildi. Cenaze namazına çok sayıda aile yakını ve seveni katıldı.

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Cenazeler burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Değirmendere Mahalle Mezarlığı'na götürüldü. 3 cenaze de gözyaşları içinde toprağa verildi. Küçük Arsal'ın tabutunun başında bekleyen arkadaşları dikkat çekti.

Ayrıca, yıllar önce Sevim Aladağ'ın babasının vefat ettiği ve Aladağ'ın annesiyle beraber yaşadığı öğrenildi.

'YABANCI İNSANLARI İZLİYORMUŞUZ GİBİ İZLEDİK'

Sevim Aladağ ve Türkan soylunun akrabası olan Necla Macar, "Sosyal medyada akşam haberleri izledik ama fotoğraf paylaşılmadı. Biz yabancı birisi olduğunu zannettik. Yabancı insanları izliyormuşuz gibi izledik aynı. Sonra telefon ile öğrendik. Hiç aklımıza bile gelmedi. Hiçbir fikrimiz yok. Türkan Soylu dayımızın eşi oluyor. Sevim de yeğenim. Ölen de torun oluyor. Gökhan da zaten hastanede yoğun bakımda şu an" dedi.

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'DAMADIMIZ KÖTÜ BİRİSİ DEĞİLDİ ASLINDA'

Aydın Macar, "Benim yengem, yeğenim, yeğenimin oğlu bir gece gölün kenarında kalıyor, bizim bundan haberimiz bile olmuyor. Biz ertesi gün öğreniyoruz. Yapacak bir şey yok, damadımız da kötü birisi değildi aslında. Yengemi gezdiren bir çocuktu. Cenazeye getirirdi, düğüne getirirdi, bayrama getirirdi. Ne olduğunu bilmiyoruz, anlayamadık" ifadelerini kullandı.

BAHTİYAR ALADAĞ'IN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul'da aile fertleri ve bir kuaförü öldürdükten sonra hayatına son veren Bahtiyar Aladağ'ın Büyükçekmece'deki aile evine giriş ve çıkış yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

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İstanbul'da dün karısı, çocuğu, annesi, babası, kayınvalidesi ve eniştesi ile bir kuaförü öldüren, 2 kişiyi de ağır yaralayan Bahtiyar Aladağ'ın (33) anne ve babasını öldürüp kız kardeşini yaraladığı eve giriş anı ile evden çıkarak otomobille Avcılar'a gittiği görüntüler ortaya çıktı.

Aladağ'ın araçla gelip, kapüşonlu montla eve girdiği bir süre sonra binadan çıktığı ve araçla uzaklaştığı güvenlik kameralarına yansıdı.