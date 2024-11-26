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Akrabalardan cani hakkında dikkat çeken sözler... Aile katliamında 8 kişi ölmüştü! Katilin eşi, çocuğu ve kayınvalidesi toprağa verildi

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#Cinayet#İstanbul#Bahtiyar Aladağ
Akrabalardan cani hakkında dikkat çeken sözler... Aile katliamında 8 kişi ölmüştü Katilin eşi, çocuğu ve kayınvalidesi toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2024 15:48

İstanbul'da Bahtiyar Aladağ'ın öldürdüğü 7 kişinin içinde bulunan eşi Sevim Aladağ, oğlu Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu Beykoz'da kılınan cenaze namazının ardından Değirmendere Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede konuşan aile yakınlarından Aydın Macar, "Benim yengem, yeğenim, yeğenimin oğlu bir gece gölün kenarında kalıyor, bizim bundan haberimiz bile olmuyor." dedi. Macar, katil Bahtiyar Aladağ'ın nasıl biri olduğu hakkında da dikkat çeken sözler söyledi.

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İstanbul'da yaşayan Bahtiyar Aladağ, geçtiğimiz Pazar günü annesini, babasını, eşini, çocuğunu, kayınvalidesini, kuzenini ve bir berberi silahla öldürdükten sonra intihar ederek yaşamına son vermişti. Bahtiyar Aladağ'ın öldürdüğü eşi Sevim Aladağ, 10 yaşındaki çocuğu Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu'nun cansız bedenleri Büyükçekmece Gölü Tepekent Mevkii'nde bulunmuştu.

Akrabalardan cani hakkında dikkat çeken sözler... Aile katliamında 8 kişi ölmüştü Katilin eşi, çocuğu ve kayınvalidesi toprağa verildi

Sevim Aladağ, Arsal Aladağ ve Türkan Soylu'nun cenazesi Beykoz Paşamandıra Değirmendere Camii'ne getirildi. Cenaze namazına çok sayıda aile yakını ve seveni katıldı.

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Akrabalardan cani hakkında dikkat çeken sözler... Aile katliamında 8 kişi ölmüştü Katilin eşi, çocuğu ve kayınvalidesi toprağa verildi

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Cenazeler burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Değirmendere Mahalle Mezarlığı'na götürüldü. 3 cenaze de gözyaşları içinde toprağa verildi. Küçük Arsal'ın tabutunun başında bekleyen arkadaşları dikkat çekti.

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Akrabalardan cani hakkında dikkat çeken sözler... Aile katliamında 8 kişi ölmüştü Katilin eşi, çocuğu ve kayınvalidesi toprağa verildi

Ayrıca, yıllar önce Sevim Aladağ'ın babasının vefat ettiği ve Aladağ'ın annesiyle beraber yaşadığı öğrenildi.

Akrabalardan cani hakkında dikkat çeken sözler... Aile katliamında 8 kişi ölmüştü Katilin eşi, çocuğu ve kayınvalidesi toprağa verildi

'YABANCI İNSANLARI İZLİYORMUŞUZ GİBİ İZLEDİK'

Sevim Aladağ ve Türkan soylunun akrabası olan Necla Macar, "Sosyal medyada akşam haberleri izledik ama fotoğraf paylaşılmadı. Biz yabancı birisi olduğunu zannettik. Yabancı insanları izliyormuşuz gibi izledik aynı. Sonra telefon ile öğrendik. Hiç aklımıza bile gelmedi. Hiçbir fikrimiz yok. Türkan Soylu dayımızın eşi oluyor. Sevim de yeğenim. Ölen de torun oluyor. Gökhan da zaten hastanede yoğun bakımda şu an" dedi. 

Akrabalardan cani hakkında dikkat çeken sözler... Aile katliamında 8 kişi ölmüştü Katilin eşi, çocuğu ve kayınvalidesi toprağa verildi

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'DAMADIMIZ KÖTÜ BİRİSİ DEĞİLDİ ASLINDA'

Aydın Macar, "Benim yengem, yeğenim, yeğenimin oğlu bir gece gölün kenarında kalıyor, bizim bundan haberimiz bile olmuyor. Biz ertesi gün öğreniyoruz. Yapacak bir şey yok, damadımız da kötü birisi değildi aslında. Yengemi gezdiren bir çocuktu. Cenazeye getirirdi, düğüne getirirdi, bayrama getirirdi. Ne olduğunu bilmiyoruz, anlayamadık" ifadelerini kullandı.

Akrabalardan cani hakkında dikkat çeken sözler... Aile katliamında 8 kişi ölmüştü Katilin eşi, çocuğu ve kayınvalidesi toprağa verildi

BAHTİYAR ALADAĞ'IN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul'da aile fertleri ve bir kuaförü öldürdükten sonra hayatına son veren Bahtiyar Aladağ'ın Büyükçekmece'deki aile evine giriş ve çıkış yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

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Akrabalardan cani hakkında dikkat çeken sözler... Aile katliamında 8 kişi ölmüştü Katilin eşi, çocuğu ve kayınvalidesi toprağa verildi

İstanbul'da dün karısı, çocuğu, annesi, babası, kayınvalidesi ve eniştesi ile bir kuaförü öldüren, 2 kişiyi de ağır yaralayan Bahtiyar Aladağ'ın (33) anne ve babasını öldürüp kız kardeşini yaraladığı eve giriş anı ile evden çıkarak otomobille Avcılar'a gittiği görüntüler ortaya çıktı.

Akrabalardan cani hakkında dikkat çeken sözler... Aile katliamında 8 kişi ölmüştü Katilin eşi, çocuğu ve kayınvalidesi toprağa verildi

Aladağ'ın araçla gelip, kapüşonlu montla eve girdiği bir süre sonra binadan çıktığı ve araçla uzaklaştığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Akrabalardan cani hakkında dikkat çeken sözler... Aile katliamında 8 kişi ölmüştü Katilin eşi, çocuğu ve kayınvalidesi toprağa verildi

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#Cinayet#İstanbul#Bahtiyar Aladağ

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