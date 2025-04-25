İstanbul'da ihbarlar üzerine harekete geçildi: 6.2'lik depremin ardından boşaltılan binalar görüntülendi

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Silivri açıklarında 23 Nisan'da saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmalarına başlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İstanbul genelinde ihbarları değerlendiriyor.

SENSÖR VE KAMERALI ARAÇLARLA İNCELENDİ

Küçükçekmece'nin Cennet, Yenimahalle, Fatih ve Yeşilova Mahalleleri'nden yapılan ihbarlar üzerine içerisinde sensör ve kameralar bulunan denetim aracıyla binalarda inceleme yapan ekipler, hasar tespit edilen 5 binanın detaylı incelemelerin ardından boşaltılmasına karar verdi. Tedbir amacıyla boşaltılan 5 bina havadan görüntülendi.

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