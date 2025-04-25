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İstanbul'da ihbarlar üzerine harekete geçildi: 6.2'lik depremin ardından boşaltılan binalar görüntülendi

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#Deprem#İstanbul#Küçükçekmece
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2025 16:53

Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince Küçükçekmece'de hasarlı olduğu tespit edilen 5 binanın boşaltılmasına karar verildi. Boşaltılan binalar havadan görüntülendi.

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Silivri açıklarında 23 Nisan'da saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmalarına başlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İstanbul genelinde ihbarları değerlendiriyor.

İstanbulda ihbarlar üzerine harekete geçildi: 6.2lik depremin ardından boşaltılan binalar görüntülendi

SENSÖR VE KAMERALI ARAÇLARLA İNCELENDİ

Küçükçekmece'nin Cennet, Yenimahalle, Fatih ve Yeşilova Mahalleleri'nden yapılan ihbarlar üzerine içerisinde sensör ve kameralar bulunan denetim aracıyla binalarda inceleme yapan ekipler, hasar tespit edilen 5 binanın detaylı incelemelerin ardından boşaltılmasına karar verdi. Tedbir amacıyla boşaltılan 5 bina havadan görüntülendi.

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İstanbulda ihbarlar üzerine harekete geçildi: 6.2lik depremin ardından boşaltılan binalar görüntülendi

İstanbulda ihbarlar üzerine harekete geçildi: 6.2lik depremin ardından boşaltılan binalar görüntülendi

İstanbulda ihbarlar üzerine harekete geçildi: 6.2lik depremin ardından boşaltılan binalar görüntülendi

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#Deprem#İstanbul#Küçükçekmece

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