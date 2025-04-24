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6.2'lik depremden sonra farklı açıklamalar gelmişti... Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul için çarpıcı yorum

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#Yoshinori Moriwaki#Deprem#Son Dakika
6.2lik depremden sonra farklı açıklamalar gelmişti... Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwakiden İstanbul için çarpıcı yorum
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2025 11:25

İstanbul'da dün Silivri açıklarında meydana gelen 3.9'luk depremin hemen ardından 6.2 büyüklüğünde büyük bir deprem yaşandı ve devamında çok sayıda artçı oluştu. İstanbulluları korkutan sarsıntılar üzerine uzmanlardan da dikkat çeken açıklamalar geldi. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, son depremlerle ilgili yaptığı değerlendirmede "200 yıllık bir gecikme var, zamanı doldu" diyerek İstanbul'daki tehlikeyi işaret etti.

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Dün İstanbul'da peş peşe meydana gelen depremler paniğe neden oldu. Silivri açıklarında gerçekleşen 6.2'lik deprem sonrası uzmanlardan farklı açıklamalar gelmişti. Daha önce de değerlendirmeleri ile dikkat çeken Japon deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, katıldığı bir TV programında İstanbul için çapıcı bir uyarı yaptı. Moriwaki, "200 yıllık bir gecikme var, zamanını doldurdu"

"1 HAFTA İÇİNDE DEPREMLER OLABİLİR"

"İstanbul'da dün yaşanan, kısa süren 6.2 büyüklüğündeki deprem, Silivri açıklarında ve Orta Marmara Çukuru'nda yaşandı. Marmara'da, 30 yıl içinde yüzde 60 olasılıkla deprem olabilir. İstanbul için büyük deprem riski var. Bu depremin ardından da önümüzdeki bir hafta içinde depremler devam edebilir ve dikkatli olmak gerekir.

6.2lik depremden sonra farklı açıklamalar gelmişti... Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwakiden İstanbul için çarpıcı yorum

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"200 YILLIK GECİKME VAR VE ZAMANINI DOLDURDU"

Marmara'nın kuzey ve güney kolu var. Güney kolu Düzce'den başlıyor. Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'ye gidiyor. Burada 100 senede bir büyük deprem yaşanıyor. Bu bölgede de 200 yıllık bir gecikme var ve zamanını doldurdu.

"EN ÇOK AVCILAR VE BÜYÜKÇEKMECE HİSSETTİ"

Habertürk TV'ye konuk olan Moriwaki, “Kuzey kolu ise Gebze'den Orta Marmara Fayı'ndan geçiyor. Ben Tuzla'da oturuyorum. Anadolu yakası yumuşak bir zemin Silivri'deki 6.2'lik depremi oldukça hissettik. Silivri'den daha fazla depremi Avcılar, Büyükçekmece hissetti.

6.2lik depremden sonra farklı açıklamalar gelmişti... Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwakiden İstanbul için çarpıcı yorum

"ÖNEMLİ OLAN ZEMİNİN SAĞLAMLIĞI"

Marmara'da tsunami tehlikesi var. Deprem merkezine uzaklıktan daha önemli olan binanın zemininin sağlam olmasıdır. Yeşilköy, Avcılar, Büyükçekmece denize yakın olan bu bölgelerde zemin yumuşak ve sıkıntı var. Taksim'de binalar kötü olsa da zemini sağlam olduğu için daha iyi durumda.

"HAZIRLIKLI OLUNURSA HASARI YÜZDE 70 AZALTABİLİRİZ"

Ege'deki fay hatları ince ve kısa fay hatları onlar çok yıkıcı olmayabilir. Ama Yunanistan'da bu faylar 7'lik deprem yapabiliyor. Doğu Anadolu'da da deprem beklenen bölgeler var ve biliniyor. Türkiye de, Japonya da deprem ülkeleri ve hazırlıklı olmak gerekiyor. Devlet de millet de depreme hazır olursa, hasarı yüzde 70 azaltabilirsiniz.

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"YAŞAM ÜÇGENİNDE KALIN"

Türkiye'deki binaların yüzde 50'si kaçak, kontrolsüz yapılar. Devlet ve belediyeler mutlaka bunun üzerine eğilmeli. Deprem anında mutlaka yaşam üçgeninin içinde kalmalı. Bir yatağın yanına uzanarak üzerinize düşebilecek ağırlıktan, dolaptan korunabilirsiniz. Bir beton düşse bile buradaki boşluk içinde hayatta kalma şansınız olacaktır.

"MERDİVENLERE DİKKAT, YANINIZDA SU BULUNDURUN"

Merdivenler ise deprem anında en tehlikeli alanlardır. Ayağa kalkıp deprem anında kaçmaya çalışmamak gerekir. Asansör tehlikelidir. İnsan, 72 saat susuz yaşayabilir. Yanında su varsa daha fazla da yaşayabilir. Suyu da şişenin kapağıyla içmelisiniz, idareli kullanmalısınız. Yanınızda küçük bir çikolata da bulunması vücut sağlığı için önemli. Bir düdük mutlaka kurtarma çantasında olmalıdır."

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#Yoshinori Moriwaki#Deprem#Son Dakika

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