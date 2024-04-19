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İstanbul'da Zorlu Holding binasına silahlı saldırı

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#Şişli#Zorlu Holding#Silahlı Saldırı
İstanbulda Zorlu Holding binasına silahlı saldırı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2024 09:23

İstanbul Şişli'de bulunan Zorlu Holding binasına silahla ateş açıldı. Kurşunlar binanın camlarına ve dış cephesine isabet etti. Polis saldırı sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, dün saat 23.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, holding binasının bulunduğu caddeye yaya olarak gelen kişi ya da kişiler tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle binaya silahla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri, binada ve çevrede incelemelerde bulundu.

İstanbulda Zorlu Holding binasına silahlı saldırı

Mermiler, binanın birinci katındaki camlara ve dış cepheye isabet etti. Polis saldırı sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbulda Zorlu Holding binasına silahlı saldırı

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#Şişli#Zorlu Holding#Silahlı Saldırı

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