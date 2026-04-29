×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da zorba dehşeti: Görüntüleyenlere tehditler savurdu! Kadını dövüp sürükleyerek götürdü

Güncelleme Tarihi:

#Kadına Şiddet#Maltepe#Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2026 09:53

Maltepe’de bir kişi yolda yürürken tartıştığı kadını yumruklayarak darbetti. Kadına yardım etmek isteyenlere de saldıran kişi çevredekilerle tartıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haberin Devamı

Olay saat 12.40 sıralarında Maltepe Küçükyalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre caddede bir kişi yanındaki kadını kolundan tutup zorla götürmeye çalıştı. Bu sırada kendini savunmaya çalışan kadının önce saçını çeken saldırgan yumruk attığı kadını darbetti.

Kadın aldığı yumruk darbeleriyle ağlarken bir süre sonra da kendine saldıran kişiye vurmaya başladı. Bu sırada yoldan geçen bir motokurye duruma müdahale etmeye çalıştı; ancak bir süre sonra caddeden ayrıldı.

Gözden KaçmasınHain kiracı ev sahibinin hayatını altüst etti Gerçeği öğrenince başından aşağı kaynar sular döküldüHain kiracı ev sahibinin hayatını altüst etti! Gerçeği öğrenince başından aşağı kaynar sular döküldüHaberi görüntüle

Haberin Devamı

MÜDAHALE ETMEK İSTEYENLERE DE SALDIRDI

Darbettiği kadınla kaldırımda yürüyen saldırgan bu kez, fotoğraf ve video çekenlere bağırmaya başladı. Yürüdüğü sırada geri dönen saldırgan kendini uyaran bir kişiye saldırdı. Bu sırada araya girenlerle de tartışan saldırgan, kendisine engel olmaya çalışan başka bir kişiyle de kavga etmeye başladı. Yaşananlar ve elinden tuttuğu kadını olay yerinden götüren saldırganın görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!