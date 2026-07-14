ArÄ±za sonrasÄ± aldÄ±ÄŸÄ± tedbir felakete yol aÃ§tÄ± | Ä°stanbulâ€™da zincirleme trafik kazasÄ±: 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

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Kaza, saat 06.40 sÄ±ralarÄ±nda Yenibosna Merkez Mahallesi Mahmutbey-AtatÃ¼rk HavalimanÄ± BaÄŸlantÄ± Yolu BasÄ±n Ekspres mevkisinde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, arÄ±za nedeniyle emniyet ÅŸeridinde duran hafriyat kamyonunun ÅŸofÃ¶rÃ¼, aracÄ±n fark edilmesi amacÄ±yla yola tedbir olarak tuÄŸla bÄ±raktÄ±. AynÄ± yÃ¶nde seyreden Metin SayÄ±lÄ± yÃ¶netimindeki 19 AY 611 plakalÄ± hafif ticari araÃ§ tuÄŸlaya Ã§arptÄ±.Â
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Ã‡arpmanÄ±n ardÄ±ndan sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybettiÄŸi araÃ§, emniyet ÅŸeridinde bekleyen hafriyat kamyonuna Ã§arptÄ±. Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle savrulan hafif ticari araca, arkadan gelen Fatih D. yÃ¶netimindeki 34 NNI 676 plakalÄ± hafif ticari araÃ§ da Ã§arptÄ±.
Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine polis, saÄŸlÄ±k ve itfaiye ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde Metin SayÄ±lÄ±'nÄ±n olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi. Polis ekipleri Ã§evrede gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±rken, kaza nedeniyle trafik bir sÃ¼re tek ÅŸeritten saÄŸlandÄ±.
Cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n olay yerindeki incelemesinin ardÄ±ndan SayÄ±lÄ±'nÄ±n cenazesi, otopsi iÅŸlemleri iÃ§in Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kazayla ilgili inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±.
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