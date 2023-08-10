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İstanbul'da zincirleme kaza: Vinç yavaşladı, 16 araç birbirine girdi

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#İstanbul#Maltepe#Vinç
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 15:13

İstanbul Maltepe'de bir minibüs, önünde seyreden vincin yavaşlaması sonucu ani fren yaparak karşı şeride geçti. Minibüsün arkasından gelen 15 araç yağış nedeniyle ıslanan yolda kayarak birbirine girdi. 16 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 13.30 sıralarında Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; seyir halindeki 59 AAR 658 plakalı minibüsün şoförü, önünde ilerleyen vincin yavaşlaması sonucu ani firen yaparak karşı şeride geçti.

İstanbulda zincirleme kaza: Vinç yavaşladı, 16 araç birbirine girdi

O sırada minibüsün arkasından gelen 15 araç yağan yağmurla birlikte kayganlaşan yolda birbirine çarptı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbulda zincirleme kaza: Vinç yavaşladı, 16 araç birbirine girdi

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralılara ambulanslarda müdahale etti. Kaza nedeniyle Başıbüyük Yolu Maltepe yönü trafiğe kapandı. Gerekli raporların tutulmasının ardından araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı..

İstanbulda zincirleme kaza: Vinç yavaşladı, 16 araç birbirine girdi

 "16 ARAÇ VARDI"

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Emrah Baran Özdemir, "En önde vinç bariyerlere vuruyor. Minibüs ve otomobil yolun karşı şeridine geçti. Bende onlara vurmamak için sağa çektim. Arkamdan gelen bir otomobilde bariyerlere vurdu. Daha sonra arkasından gelen diğer araçlarda birbirine vurdu. 16 araç vardı. 5 kişi hafif yaralandı" dedi. 

İstanbulda zincirleme kaza: Vinç yavaşladı, 16 araç birbirine girdi

İstanbulda zincirleme kaza: Vinç yavaşladı, 16 araç birbirine girdi

 

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#İstanbul#Maltepe#Vinç

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