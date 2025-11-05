×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da zincirleme kaza: O anlar kamerada

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Trafik Kazası#Avrasya Tüneli
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2025 17:06

Kadıköy’de Avrasya Tüneli girişinde üç aracın karıştığı kazada, çarpmanın etkisiyle bir hafif ticari araç devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, tünel girişinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 14.30 sıralarında D-100 Karayolu Avrasya Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şerit değiştiren Ömer Canpolat yönetimindeki 34 UG 1515 plakalı hafif ticari araç, Cevat Çiçek idaresindeki 28 AAY 448 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen hafif ticari araç, kayarak önünde seyreden Dilek Ergener yönetimindeki 34 ZD 1888 plakalı otomobile çarptı.

İstanbulda zincirleme kaza: O anlar kamerada

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan biri çocuk üç kişi yara almadan kurtuldu. Üç araçta da maddi hasar meydana gelirken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza anı, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. 

Haberin Devamı

İstanbulda zincirleme kaza: O anlar kamerada

İstanbulda zincirleme kaza: O anlar kamerada

İstanbulda zincirleme kaza: O anlar kamerada

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Trafik Kazası#Avrasya Tüneli

BAKMADAN GEÇME!