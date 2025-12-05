×
İstanbul’da zincirleme kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#İstanbul#Başakşehir
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2025 21:34

Başakşehir’de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 6 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza, saat 20.50 sıralarında Başak Mahallesi Mahmutbey Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, aynı yönde ilerleyen 2 araca çarptıktan sonra refüjü aşarak karşı şeride geçti. Ters istikametten gelen hafif ticari araca çarpan beton mikseri devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı.

2 ÖLÜ, 6 YARALI

Hafif ticari araçta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada 6 kişi de yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

 

 

