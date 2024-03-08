İstanbul'da zihinsel engelli çocuğa darp

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Ümraniye Armağanevler Mahallesi’nde geçtiğimiz salı günü bir kişi yüzde 50 zihinsel engelli bir çocuğu darbetti. Zihinsel engelli gencin ailesi şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin M.M.K. olduğunu belirledi.

Ekipler şüpheliyi bugün İnkılap Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan M.M.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye kasten yaralama suçundan tutuklandı. Öte yandan darp anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin engelli çocuğu sokakta kovaladığı ve darbettiği anlar yer aldı.