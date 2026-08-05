×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 2 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Uyuşturucu#Operasyon
İstanbulda zehir tacirlerine operasyon: 2 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2026 12:14

İçişleri Bakanlığı İstanbul’da uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 257 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul’da düzenlenen operasyonda 257 bin 850 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, bunun yanı sıra 2 şüphelinin de yakalandığını belirtti.

Bakanlık tarafından konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonda 257 bin 850 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 şüpheli zehir taciri yakalandı ve 2'si de tutuklandı.

Gözden KaçmasınÜsküdar Belediyesinde başkanvekili seçiminde gerginlik yaşandıÜsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçiminde gerginlik yaşandıHaberi görüntüle

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin uyuşturucu madde sevkiyatı ve uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edildi. Zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, daire başkanlığımızı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızı, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Uyuşturucu#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!