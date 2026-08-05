İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 2 tutuklama

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İçişleri Bakanlığı, İstanbul’da düzenlenen operasyonda 257 bin 850 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, bunun yanı sıra 2 şüphelinin de yakalandığını belirtti.

Bakanlık tarafından konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonda 257 bin 850 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 şüpheli zehir taciri yakalandı ve 2'si de tutuklandı.

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Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin uyuşturucu madde sevkiyatı ve uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edildi. Zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, daire başkanlığımızı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızı, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.