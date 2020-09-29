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Haber Giriş: 29.09.2020 - 08:18 | Son Güncelleme:

İstanbul’da zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon

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İstanbul’da zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde eş zamanlı olarak uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda çeşitli uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirilirken çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde eş zamanlı olarak uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Çok sayıda adrese düzenlenen baskınlarda özel harekat timleri operasyona katılırken havadan polis helikopteri de destek verdi. Evlerde yapılan aramalarda narkotik köpekleri kullanıldı. Baskın düzenlenen adreslerde çeşitli uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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