İstanbul'da yüzey temizleyici içen adam evinde ölü bulundu

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Olay saat 13.30 sıralarında Harmantepe Mahallesi’nde meydana geldi. 3 katlı bir binanın giriş katında yalnız yaşadığı öğrenilen Mehmet Ergün'ün komşuları, Ergün'ün evin içinde hareketsiz yattığını gördü. Durumun ihbar edilmesi üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde Mehmet Ergün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

YÜZEY TEMİZLEYİCİSİ İÇTİ İDDİASI

Polisin yaptığı incelemede Ergün'ün cenazesinin yanında yüzey temizleyicisi bidonu bulundu. Ergün'ün alkol almak amacıyla yüzey temizleyici içtiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, evdeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Mehmet Ergün'ün cenazesini otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

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