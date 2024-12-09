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İstanbul'da yüzey temizleyici içen adam evinde ölü bulundu

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#İstanbul#Alkol#Kağıthane
İstanbulda yüzey temizleyici içen adam evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 16:27

Kağıthane’de yalnız yaşayan Mehmet Ergün(50), evinde ölü bulundu. Ergün'ün alkol almak amacıyla yüzey temizleyici içtiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, evde inceleme yaptı. Cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olay saat 13.30 sıralarında Harmantepe Mahallesi’nde meydana geldi. 3 katlı bir binanın giriş katında yalnız yaşadığı öğrenilen Mehmet Ergün'ün komşuları, Ergün'ün evin içinde hareketsiz yattığını gördü. Durumun ihbar edilmesi üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde Mehmet Ergün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

İstanbulda yüzey temizleyici içen adam evinde ölü bulundu

YÜZEY TEMİZLEYİCİSİ İÇTİ İDDİASI

Polisin yaptığı incelemede Ergün'ün cenazesinin yanında yüzey temizleyicisi bidonu bulundu. Ergün'ün alkol almak amacıyla yüzey temizleyici içtiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, evdeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Mehmet Ergün'ün cenazesini otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. 

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İstanbulda yüzey temizleyici içen adam evinde ölü bulundu

İstanbulda yüzey temizleyici içen adam evinde ölü bulundu

 

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#İstanbul#Alkol#Kağıthane

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