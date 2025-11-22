İstanbul’da yüzde 20 alarmı

Haberin Devamı

İSKİ verilerine göre dün sabah İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı ortalaması yüzde 20.29 olarak ölçüldü. Bu, kasım ayında yapılan ölçümlere göre son 10 yılın en düşük doluluk oranı olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl bu tarihte doluluk oranı yüzde 27.49 olarak ölçülmüştü. 2015 yılının kasım ayında ise doluluk oranı yüzde 65’in üzerindeydi.

İstanbul’da yaşanan kuraklık ve etkili olan lodos rüzgarı nedeniyle buharlaşmasının artmasıyla birlikte su seviyelerindeki düşüşten Alibeyköy Barajı da etkilendi. Doluluk oranı yüzde 12.5 olarak ölçülen baraj gölü havzasında, su seviyesi baraj kapaklarının yüzlerce metre gerisinde kaldı. Su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan adacıklar ise martıların yeni uğrak noktası haline geldi. Baraj gölünde su seviyesini ölçmek için yapılan kuleler ise tamamen açıkta kaldı.

İKİ BARAJ ADETA KURUDU

İSKİ verilerine göre İstanbul’un kuzey ilçelerinde bulunan Kazandere ve Papuçdere barajları adeta kurudu. Kazandere Baraj gölü havzasında doluluk oranı yüzde 1.97 olarak ölçülürken Papuçdere Barajı’nda doluluk oranı yüzde 3.89 olarak kayıtlara geçti. İstanbul’un en dolu barajı ise yüzde 50.68 doluluk oranıyla Elmalı Barajı oldu.

İSTANBUL’UN BARAJLARINDA DOLULUK ORANLARI

- ÖMERLİ: Yüzde 17.83

- DARLIK: Yüzde 28.99

- ELMALI: Yüzde 50.68

- TERKOS: Yüzde 22.61

- ALİBEYKÖY: Yüzde 12.5

- B.ÇEKMECE: Yüzde 22.13

- SAZLIDERE: Yüzde 19.76

- ISTRANACALAR: Yüzde 20.78

- KAZANDERE: Yüzde 1.97

- PAPUÇDERE: Yüzde 3.89