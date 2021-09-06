İstanbul'da yüz yüze eğitimin ilk gününde trafik yoğunluğu!

İstanbul'da haftanın ilk iş günü, okulların da yüz yüze eğitime geçmesiyle trafik yoğunluğuyla başladı. Bazı noktalarda trafik durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik haritasına göre saat 08.00 itibariyle yoğunluk yüzde 62'yi buldu.

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