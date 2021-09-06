Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA -
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İstanbul'da yüz yüze eğitimin ilk gününde trafik yoğunluğu!
İstanbul'da okullarda yüz yüze eğitimin ilk gününde sabahın erken saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 08.00 itibariyle yoğunluk yüzde 62 olarak ölçüldü.
İstanbul'da haftanın ilk iş günü, okulların da yüz yüze eğitime geçmesiyle trafik yoğunluğuyla başladı. Bazı noktalarda trafik durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik haritasına göre saat 08.00 itibariyle yoğunluk yüzde 62'yi buldu.