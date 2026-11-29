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Olay, dün saat 15.30 sıralarında Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yunus K. (37) yönetimindeki beton mikseri, yokuşta geri manevra yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Elektrik direğine ve bir evin balkonuna çarpan beton mikseri devrildi. Kazayı gören çevredekiler sürücüye yardım etmek için koştu.

'DEVRİLDİ; SAKİN'

Kaza anı otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Otomobildekilerden biri dedikten sonra beton mikserinin hareket ettiğini görünce, "Çok korkunç. Devrildi" diyerek panik yaşadı. Yanındaki kişi ise, "Sakin tamam" diyerek araçtakileri sakinleştirmeye çalıştı. Beton mikserinin devrilmesinin ardından otomobildekilerin, "Ben arkaya baktım. Adamı çıkarın hemen. Çok yaklaşma" sözleri de kameraya yansıdı.

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'BENCE BİZ BURADAN ÇIKALIM'

Kazanın ardından bulundukları yerden uzaklaşmaya çalışan otomobildekiler arasında, "Geri gel. Ben geri alayım kendimi. Sağ tarafa park edebilirsin istersen. Bence biz buradan çıkalım. Sağ tarafa gir. Buraya mı gireyim. Arkanı ver" şeklinde konuşmalar yaşandı.

SÜRÜCÜYE OLAY YERİNDE MÜDAHALE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan beton mikseri sürücüsüne olay yerinde müdahale etti. Kazanın ardından vatandaşların yaşadığı panik anları ve beton mikserinin vinç yardımıyla kaldırıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.