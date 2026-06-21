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İstanbul’da yürek yakan olay! Büyükçekmece'de denize giren çocuk boğuldu

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#Büyükçekmece#Deniz#Ahmed Husari
İstanbul’da yürek yakan olay Büyükçekmecede denize giren çocuk boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2026 12:49

Büyükçekmece'de halk plajında ailesiyle birlikte denize giren 11 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmed Husari, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Ailesi tarafından sudan çıkarılan Husari, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Olay, saat 18.30 sıralarında Fatih Mahallesi Kordonboyu Caddesi'ndeki halk plajında meydana geldi.

İstanbul’da yürek yakan olay Büyükçekmecede denize giren çocuk boğuldu

SUDA ÇIRPINMAYA BAŞLADI

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Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte denize giren Suriye uyruklu Ahmed Husari, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Bunu gören aile, Husari'yi sudan çıkararak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İstanbul’da yürek yakan olay Büyükçekmecede denize giren çocuk boğuldu

HAYATA VEDA ETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Husari sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Husari, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Büyükçekmece#Deniz#Ahmed Husari

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